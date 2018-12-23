邀师妹林可欣同台演唱·李佩玲云顶倒数演唱会
2018-12-23 17:59
邀师妹林可欣同台演唱·李佩玲云顶倒数演唱会
时隔半年，李佩玲要展开个人巡演的第2站啦！《关于李佩玲个人巡回演唱会──云顶站2018》以跨年倒数演唱会的形式呈现，票价从80令吉起，并以蝴蝶蜕变贯穿万花森林的概念出发，带出李佩玲从8岁开始唱歌至今10年走来的累积和转变。同门师妹林可欣将担任演唱会嘉宾，并将和李佩玲温馨合唱。
（云顶23日讯）时隔半年，李佩玲要展开个人巡演的第2站啦！《关于李佩玲个人巡回演唱会──云顶站2018》以跨年倒数演唱会的形式呈现，票价从80令吉起，并以蝴蝶蜕变贯穿万花森林的概念出发，带出李佩玲从8岁开始唱歌至今10年走来的累积和转变。同门师妹林可欣将担任演唱会嘉宾，并将和李佩玲温馨合唱。
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李佩玲刚满18岁便圆了办个唱的梦想，并获得《娱协奖2018》新人推荐奖金奖。这次第2次开唱，她将在曲目上稍作变化，添加不少大家耳熟能详的经典歌曲及动感High歌。一直害怕在演唱会上说话的她，首演时真情流露哭成泪人儿，且看她这次是否能吸取经验，搭配跨年倒数的欢乐节奏，High翻全场。演唱会于12月31日晚上11时在云顶云星剧场隆重引爆，更多详情可浏览http://www.rwgenting.com或拨打票务热线03-27181118。
文章来源：星洲日报·娱乐·2018.12.23
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