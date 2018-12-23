邀师妹林可欣同台演唱·李佩玲云顶倒数演唱会

时隔半年，李佩玲要展开个人巡演的第2站啦！《关于李佩玲个人巡回演唱会──云顶站2018》以跨年倒数演唱会的形式呈现，票价从80令吉起，并以蝴蝶蜕变贯穿万花森林的概念出发，带出李佩玲从8岁开始唱歌至今10年走来的累积和转变。同门师妹林可欣将担任演唱会嘉宾，并将和李佩玲温馨合唱。