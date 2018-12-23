圣诞节当天优惠‧东海岸大道过路费扣10% 配合本月25日圣诞节假期的来临，使用东海岸第一大道（LP T1）的驾驶人士将享受10%的大道收费折扣。

（彭亨‧关丹23日讯）配合本月25日圣诞节假期的来临，使用东海岸第一大道（LPT1）的驾驶人士将享受10%的大道收费折扣。

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负责东海岸第一大道与吉隆坡通往加叻大道特许经营公司ANIH有限公司今日发表文告宣布，上述优惠开放予各种陆路交通工具，优惠时间于25日当天凌晨12时至午夜11时59分。

公司执行董事拿督聂弗兹聂胡先披露，自2011年开始，该公司就通过提供这类的佳节大道收费折扣作为一种企业社会责任，以回馈广大的大道使用者。

列建议行程时间供参考

此外，大道公司也列出建议行程时间（Time Travel Advisory“TTA”）供大道使用者参考，以便在圣诞节期间妥善规划本身前往东海岸各目的地的行程。

“建议行程时间的设计，是为了分散佳节假期期间的车流量，避免全部车流难在高峰时段于同一时间里涌到收费站处，造成拥挤及交通堵塞，尤其是在鹅唛、文冬及加叻收费站。”

当局披露，加叻大道及东海岸大道从本月22日开始，于上午9时至下午2时之间，通往东海岸方向的车流量将大幅度增加。而本月23至25日，下午4时至凌晨12时间，通往吉隆坡方向的车流量将达到高峰。

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他说，于圣诞节当天前往吉隆坡的彭亨州车辆，可以选择在上午6时至10时，或下午傍晚7时至晚上11时之间启程。至于来自登嘉楼的车辆，则建议选择在早上8时至11时之间，或晚上8时至10时之间进入东海岸大道。

至于来自吉兰丹的车辆，则可于当天下午6时至晚上10时，或晚上9时至凌晨12时之间使用东海岸大道。有意查阅建议行程时间（TTA）者，可以浏览ANIH有限公司官方网页，或[email protected]及东海岸大道脸书专页。

同时，该公司也劝告大道使用者出发前，预先为本身的“一触即通卡（Touch‘n Go/TnG）或电子钱包（eWalletRFID）充值或确保拥有足够的储值。

高峰时段暂停充值服务

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在大道收费站交通拥挤的高峰时段，这些收费站所提供的充值服务将会暂停，确保交通的流畅。至于需要充值者，可选择在上午7时至晚上10时间，于鹅唛、文冬、加叻、淡马鲁及关丹收费站旁的顾客服务中心办理。

此外，也可在鹅唛休息站（西侧）、云顶山脚休息站、淡马鲁休息站（东侧及西侧）及甘孟收费站自助摊位进行充值。