张念群：纠正收生“变质”．寄宿校60%名额留给B40 她指出，教育部发现近年来政府寄宿学校收生情况已经变质，所招收的学生多数来自中等收入家庭，甚至高收入家庭。

张念群（右）颁发开学援助金给予受惠小学生。（图：星洲日报）

（柔佛‧古来23日讯）教育部副部长张念群表示，教育部已修改条例，2019年新学年起，政府寄宿学校将把60%名额规划给来自低收入群体（B40）学生，以纠正过去寄宿学校学生多数来自中等收入，甚至高收入群体的情况。

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张念群也是古来区国会议员，她今天在选区为加拉巴沙威古来市民总动员活动开幕时，发表上述谈话。

她指出，教育部发现近年来政府寄宿学校收生情况已经变质，所招收的学生多数来自中等收入家庭，甚至高收入家庭。

她坦言，政府设立寄宿学校主要是希望能惠及低收入群体的孩子，确保他们不会因家境贫困而辍学，有机会在政府学校继续求学。

“新政府希望有别于前朝政府的种族路线，任何扶贫计划都希望能惠及来自低收入群体的国人，因此近期修改政府寄宿学校收生条列。”

她表示，除了开放60%名额供低收入群体学生，其余30%将开放让中层收入群体（M40），10%将给予高收入群体（T40）。

100援金通过校方申请

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另一方面，她表示，新学年开学之际，教育部也将通过财政部发放的3亿2800令吉特别拨款，为家庭收入少过3000令吉的中小学生提供100令吉援助金。

“届时，家长仅需要通过校方填写申请表格，无需特别奔走国州议员办公室等就可以顺利申请援助金，以减轻孩子的求学负担。”