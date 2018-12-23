马青揶揄林吉祥‧“新大马是对内外皆静静” 马青署理总团长陈志雄今日揶揄行动党依斯干达公主城国会议员林吉祥所谓的“新大马”，其实是对内对外都静静。

（吉隆坡23日讯）马青署理总团长陈志雄今日揶揄行动党依斯干达公主城国会议员林吉祥所谓的“新大马”，其实是对内对外都静静。

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他在文告中说，林吉祥在日前的文告里说，所有希盟领袖必须停止攻击盟党。这意味著，即使希盟部长发表错误和愚蠢言论，希盟成员不能公开抗议，即使希盟政府制定的政策倒行逆施，希盟成员也只能默默接受。

“我们终于明白为何整个行动党从上到下，在执政过后就沦为‘静静党’，不仅在政府内部沉默，连公开的对外喊话也寥寥无几。从体制内到体制外，行动党都保持静静。”

他指出，当首相敦马哈迪发表“华人有钱论”，行动党静静；当政府举办“土著经济大会”，以及违背民意推动第三国产车、废除死刑，行动党还要为政府说好话；当政府宣布不签署《消除一切形式种族歧视国际公约》（简称ICERD），林吉祥甚至以513事件恐吓人民。

“行动党在体制内只能以首相敦马哈迪马首是瞻，在重大政策上都一律要“问首相”，无法坚持本身的理念和路线；在体制外，又不敢表达本身的立场和原则，更不敢对盟党部长和领袖的错误言行吭声，不是‘问首相’就是保持静静。请问林吉祥，这就是你所谓的‘新马来西亚’？”