反派大洗白！《玩命关头》外传正名曝光 史上好莱坞最火红的飙车系列电影《玩命关头》外传目前正如火如荼在英国拍摄，官方片名也从《Hobbs and Shaw》改为《Fast&Furious Presents : Hobbs & Shaw》，在最新剧照中可以看到，道维强森（Dwayne Johnson）和杰森史塔甘（Jason Statham）站在一起，手上拿武器气势惊人，准备大干一场。

《玩命关头》外传电影《Fast&Furious Presents:Hobbs&Shaw》将于明年8月2日在美国上映。

（美国23日讯）史上好莱坞最火红的飙车系列电影《玩命关头》外传目前正如火如荼在英国拍摄，官方片名也从《Hobbs and Shaw》改为《Fast&Furious Presents : Hobbs & Shaw》，在最新剧照中可以看到，道维强森（Dwayne Johnson）和杰森史塔甘（Jason Statham）站在一起，手上拿武器气势惊人，准备大干一场。

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虽然杰森史塔森饰演的戴克萧为了替弟弟报仇，在《玩命关头6》结尾现身客串，撞死了韩哥，在第7集成为主要反派，但在第8集中已有明显洗白的意味，这次在外传中则将直接和道维强森共同打击敌人。

道维强森透露，虽然两人在片中因为价值观不同，看不惯彼此，但仍会支持对方。

除了两位巨星将携手合作外，本片反派“Brixton”将由《雷神索尔》中饰演海姆达尔的男星伊卓瑞斯艾巴（Idris Elba）饰演；凡妮莎柯比（Vanessa Kirby）饰演萧的妹妹“Hattie Shaw”，也是军情六处的菁英特工；艾莎冈萨雷（Eiza Gonzalez）饰演“Madam M”。