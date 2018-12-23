华总2月15新春大团拜‧邀华团政商领袖迎金猪 马来西亚中华大会堂总会（华总）将于2019年2月15日（星期五）早上11时，在华总大厦的丹斯里杨忠礼大礼堂举办2019年己亥年华团新春大团拜，希望受邀华团及各族政商界领袖齐庆金猪年。

方天兴（左五）希望受邀华团及各族政商界领袖踊跃参与由华总主办的2019年己亥年新春大团拜，齐庆金猪年。左起为陈泰亨、黄振兴、翁清玉及黄益隆；右起为陈国明、陈源兴、张国安、陈耀星及吴添泉。（图：星洲日报）

（雪兰莪‧沙登23日讯）马来西亚中华大会堂总会（华总）将于2019年2月15日（星期五）早上11时，在华总大厦的丹斯里杨忠礼大礼堂举办2019年己亥年华团新春大团拜，希望受邀华团及各族政商界领袖齐庆金猪年。

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华总会长丹斯里方天兴在华总大厦召开新闻发布会时说，明年将是该会第三年举办新春大团拜，将邀请国家领袖如首相、内阁部长、副部长、州务大臣、朝野议员及各社团代表参与农历新年团拜。

他说，该会自2016年起主办新春大团拜，曾邀请时任首相、第二财长及议长等作为团拜主宾，而己亥年团拜是该会首次邀请新政府领袖出席欢庆佳节。

料筵开150席

大团拜筹委会主席丹斯里吴添泉说，该团拜订于农历新年初十一举行，预料将有100至150桌贵宾席，也安排余兴节目向出席者拜年。

他希望受邀者能踊跃出席，与华总13州成员欢庆农历新年佳节，并呼吁全国华裔同胞透过所参与的社团，前来参与这项大团拜活动。

出席者包括华总总秘书拿督黄益隆、副总秘书拿督陈耀星、华总大厦总执行长陈国明、新春大团拜筹委会署理主席拿督翁清玉、筹委拿督黄振兴、张国安、陈源兴及陈泰亨。

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方天兴：满意新政府努力

方天兴对新政府的肃贪、税务、独中拨款及州政府拨款予当地国民型小学的表现感到满意，也赞扬政府让商家在面对政府税务问题时有喘气的空间解决问题。

他受询时说，不少民众已看见及感受新政府的努力，并表示满意，而人民也需给新政府时间兑现承诺，因此为新政府打上及格分数。

尽管如此，他认为政府应给予拉曼大学学院足够拨款，勿让教育成为政治课题。

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“（目前的拨款）肯定不够，希望政府重新考虑决定，继续帮助教育发展。不少拉曼（大学学院）毕业生现有官职，他们都没有被政治影响。”

他说，政府仍有许多课题需要解决，如教育课题及签署《消除一切形式种族歧视国际公约》（ICERD）。

他说，政府在ICERD课题面对阻力，需要考虑各方情绪，也不能操之过急。

“大马长久以来各族都在屋簷下和睦共处，大家互相尊重，希望这个文化继续保持，不要受政治影响。”

他认为朝野政党在很多课题上不能达成共识，并希望各方以人民为主考量各方面问题。

“不要为了反对而反对，反对党也应该支持政府的决定如签署ICERD。”

询及对政府的期望，他希望政府与中国保持良好关系，也希望考虑提早将熊猫送回中国的决定，与中国持续协商，将熊猫继续留在国内。