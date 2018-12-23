林家仪：美国原油价格跌‧RON95应调整RM1.90 马来西亚林氏总商会总会长拿督斯里林家仪表示，随著国际原油价格的下跌，政府必须重新检讨国内汽油价格，尤其是RON95汽油价格必须维持在每公升低于1令吉90仙的价位。

（雪兰莪‧巴生23日讯）马来西亚林氏总商会总会长拿督斯里林家仪表示，随著国际原油价格的下跌，政府必须重新检讨国内汽油价格，尤其是RON95汽油价格必须维持在每公升低于1令吉90仙的价位。

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他今日出席由马来西亚林氏总商会雪州联委会主办的“巨人企业模式执行力面对面开讲暨巴生巨盟财富增值竞赛”致词时指出，美国纽约今年初的原油价格每桶为70美元左右，而当时国内汽油RON95价格定为每公升2令吉20仙（无津贴）。

他说，可是日前美国原油价已跌至每桶约45美元；据计算，国内RON95汽油价必须定在每公升低于1令吉90仙才合理。

促检讨油价

“我希望，政府能重新检讨并马上调低RON95汽油的价格。至于RON97汽油和柴油价，也应相应调低，好让百姓能够在这百物价格上涨的时刻得以喘息，减轻经济负担。”

他也表示，希盟政府在强打贪污之下，每个政府机构或会省下不少钱，这些人民的血汗钱，一定要用作发展国家和以惠民政策来回馈人民。

“部长和高官等，在发表言论或做任何事情之前都得谨言慎行，以免削弱国内外投资者信心，吓跑他们。”

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他也补充，执政党的政治内斗并非现阶段国人所关注的，国家经济发展和解决民生问题才是重点，期盼希盟政府能够分辨问题的急缓轻重，好让国人安居乐业。

“中国是大马最大贸易伙伴国，新加坡则排行第二；因此政府必须与两国搞好合作关系，才能对国家发展产生极大效用。”