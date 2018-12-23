马佛教发展基金会发起‧85人缅甸朝圣团圆满 由马来西亚佛教发展基金会发起的缅甸朝圣团于12月16至20日圆满举行，该团一行85位来自大马，新加坡，台湾及印尼的佛友在基金会主席拿督洪祖丰带领下，圆满了“2018缅甸支提礼”，全体参与者带著满满的正能量与法喜回国。

马来西亚佛教发展基金会发起的缅甸朝圣团于12月16至20日圆满举行。

（吉隆坡23日讯）由马来西亚佛教发展基金会发起的缅甸朝圣团于12月16至20日圆满举行，该团一行85位来自大马，新加坡，台湾及印尼的佛友在基金会主席拿督洪祖丰带领下，圆满了“2018缅甸支提礼”，全体参与者带著满满的正能量与法喜回国。

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该基金会在文告中指出，主办单位特安排于最后一天，让全体团员在世界和平塔近距离瞻仰顶礼释迦牟尼佛，舍利弗及目健连尊者的舍利子。

团员们也在最后一天的行程中参观南传佛教历史上的第6次佛教三藏结集处及缅甸僧侣年度验考佛教三藏的考场处。此次缅甸巡礼也参拜了缅甸两大佛教圣地，即仰光瑞德贡大金塔及大金石。

为了让信众对缅甸南传佛教传统的僧侣托钵文化有进一步的认识，更特别安排前往卡塔叶佛学院布施供养400多位僧侣，让佛教的宗教师在无后顾之安心办道，让正法久住世间，法音宣流利乐大众！

洪祖丰也在交流会上推介马来西亚佛教发展基金会创会史与各项工作，让大家对马佛基金会有更进一步的了解，加强护持佛教发展的醒觉与护持。

他呼吁更多的佛弟子可以发心通过参与类似的朝圣之旅，深化信仰与学习，共同努力塑造一个充满智慧，慈悲与感恩的社会。