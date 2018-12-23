参加友会周年宴‧白氏公会29人访新 马来西亚白氏公会一行29人日前参加新加坡白氏公会85周年“白氏团结，教育兴邦”晚宴与海外世界宗亲欢聚一堂。

世界各地白氏会长合照，右一白隆成。 （图：星洲日报）

（吉隆坡23日讯）马来西亚白氏公会一行29人日前参加新加坡白氏公会85周年“白氏团结，教育兴邦”晚宴与海外世界宗亲欢聚一堂。

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世界白氏宗亲联谊会会长白敬平说新加坡白氏公会由创会时的40名会员到今天的千人晚宴实属可喜可贺。

新加坡白氏公会会长白学敏引述“知识改变命运，教育成就未来”来表达公会在教育方面的决心。

他说，1982开始成立白氏教育基金以来，取得不俗成绩。颁发人数逐年增加，白氏儿女在各领域也凸现骄人成绩。

新加坡贸工部兼教育部高级政务部长许芳达指新加坡白氏对国家的努力完全符合晚宴主题─教育兴邦。白氏公会在教育方面不遣余力打造新加坡的未来与希望。

马来西亚白氏公会会长白隆成赞扬新加坡白氏公会是海外白氏组织的优秀典范，在凝聚当地白氏力量、促进世界白氏文化交流方面做出了巨大的贡献。

走过85周年辉煌历史，见证了新加坡白氏家族、勤奋努力、团结一心的奋斗历程，也为后世白氏子孙人才辈出、蓬勃发展奠定了坚实的基础！

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他同时呼吁世界宗亲踊跃参加即将在2020年于吉隆坡举办的第9届世界白氏宗亲联谊会。