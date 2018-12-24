沙电派人上漆·华美园电塔不搬了？ （山打根23日讯）华美园靠近民宅的高压电塔会否搬迁，沙巴电力有限公司负责人仍未作出回应，日前更有工作人员为数个高压电塔涂漆上色，让居民质疑当局无视民意，先斩后奏。

华美园高压电塔已涂上红色及白色。

■报导/罗永鸿

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（山打根23日讯）华美园靠近民宅的高压电塔会否搬迁，沙巴电力有限公司负责人仍未作出回应，日前更有工作人员为数个高压电塔涂漆上色，让居民质疑当局无视民意，先斩后奏。

■住户质疑沙电先斩后奏

不愿具名的居民表示，有关人员是于本月18日到电塔涂漆上色，当时她向该区人民代议士反映，获答复会在翌日，即本月19日派员前往拍照及了解详情，并协助向负责单位反映。

“附近居民深感失落及无助，认为相关单位根本无心要搬迁电塔。”

她说，沙巴电力有限公司总经理（重大计划）约翰葛迈斯曾在日前举办的对话交流会上承诺将在10月30日与总部探讨有关问题后给予交待，但至今没有下文，依照目前的情况看来，有先斩后奏之嫌。

“难道有关当局想在高压电塔竣工，米已成炊后，再向民众交代无法搬迁？”

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有关当局曾于10月27日举行对话交流会，由三脚石区国会议员拿督刘伟强代表、山打根市议会主席拿督许赞力及约翰葛迈斯等，与数百名居民就华美园高压电塔靠近民宅问题进行对话。