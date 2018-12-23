杨天培：竭尽所能贡献族群国家‧杨忠礼精神典范长存 马来西亚杨氏联合总会总会长拿督杨天培说，该会创会人及永久荣誉会长已故丹斯里杨忠礼塑造光辉一生，竭尽所能为族群、社会和国家作出贡献，名留青史，更是杨家的荣耀。

马来西亚杨氏联合总会举行“感恩忠礼”晚宴暨新届理事宣誓就职后，全体理事和嘉宾合影。前排左起为杨美娇、杨泉、杨国兴、杨新周、杨清辉、杨志伟、杨声侨、方天兴、杨天培、吴晟昊、杨安实、杨文丑、杨翠莲、杨海佳、杨安山及杨传敬。（图：星洲日报）

（吉隆坡23日讯）马来西亚杨氏联合总会总会长拿督杨天培说，该会创会人及永久荣誉会长已故丹斯里杨忠礼塑造光辉一生，竭尽所能为族群、社会和国家作出贡献，名留青史，更是杨家的荣耀。

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他说，这位大家长去年10月与世长辞，失去了一位好领袖，但他的精神将永远勉励杨氏宗亲，继续勇往直前。

出版《纪念忠礼》特刊和录影

杨天培昨晚在该会举行“感恩忠礼”暨新届理事宣誓就职晚宴上致词时说，为怀念杨忠礼对杨氏事业的贡献，理事会特别出版《纪念忠礼》特刊和录影，以供保存让后人学习。

他说，由于杨忠礼家属赴金门参加科技大学，为杨忠礼对该大学作出巨大贡献而建立的“杨忠礼纪念馆”及其父亲杨清廉为名的“图智馆”开幕，无法参与今晚感恩晚宴，但仍用心感恩。

杨天培指出，该会今年4月举行全国会员大会，选出新届理事，并在今晚进行三机构就职典礼，期待新任宗亲众望所归，任重道远，本著忠礼宗长遗志，承先启后，把会务推向新高峰。

该会邀请华总会长丹斯里方天兴及中国驻马大使馆领事部副主任吴晟昊主持开幕和三机构宣誓监誓。

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方天兴：杨鼎力资助华总大厦

方天兴说，已故杨忠礼在生命中最后12年，对杨氏总会贡献很大，发动及配合以杨天培为首的理事会努力，耗资300万令吉自置新会所，同时完成编修《马来西亚杨氏大宗谱》计划。

他说，杨忠礼也对整个华社和国家无私奉献，包括鼎力资助华总大厦，为表扬和纪念杨忠礼，华总大厦也以“丹斯里杨忠礼博士大礼堂”为命名，并委为华总永远荣誉会长。

另一方面，方天兴说，最近国家发生的民选议员辞职或跳槽事件，必须给予关注。

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他说，自509全国大选改朝换代之后，半年来，国内不断传出民选议员辞职和跳槽行动，站在民主的视角上，这是不健全现象，有违选民在大选所给予的政治委托。

吴晟昊：杨德高望重深受爱戴

中国驻马大使馆领事部副主任吴晟昊说，已故杨忠礼是著名企业家和慈善家，德高望重，深受爱戴，去年10月逝世时，引起中国国内和使馆高度关注，当时除了时任大使黄惠康上门凭吊外，中国国务院侨办办公室、中国海外联谊会、中国侨联及外交部主管侨务工作的领事也专门发来唁电和敬献花篮。

他也说，当前中马关系处在新的历史地位，希望大马华人把握“一带一路”机遇，齐心协力抓住，搭上这趟建设列车，树立人类命运共同体，促进中马文化交流及迈向发展新台阶。

仪式上也放映纪念杨忠礼录影，会场设立杨忠礼肖像专柜，让宗亲一起合影。

出席嘉宾尚有中国驻马大使馆领事部秘书黄冠宇、新加坡杨氏总会总会长杨志光、印尼峇淡市弘农杨氏宗亲会会长杨烈明、印尼廖省吉里汶杨氏公会会长杨华成、中国中华杨氏联谊会副会长杨增、吉隆坡州立小学董事辜明、该会会务顾问拿汀杨翠莲、署理总会长杨声侨、副总会长拿督杨清辉、拿督杨安山、杨安实、秘书长杨志伟、执行顾问杨泉博士、会务顾问拿督斯里杨国兴、杨新周、杨文丑、杨海佳、妇女组主席杨美娇、青年团团长杨传敬、星洲日报执行总编辑林瑞源及总经理（企业公关及业务促进部）陈金泉等。