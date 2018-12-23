挪威摄影师：事前火山强烈喷发‧巨浪突扑岸毫无征兆 周六晚间，突如其来的海啸，让在爪哇西岸的知名旅游景区卡里塔海滩的游客和居民措手不及。15岁的莫哈默形容称，海水突然暴涨，瞬间淹没海滩。

（图：美联社）

（卡里塔23日讯）周六晚间，突如其来的海啸，让在爪哇西岸的知名旅游景区卡里塔海滩的游客和居民措手不及。15岁的莫哈默形容称，海水突然暴涨，瞬间淹没海滩。

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他告知法新社：“我们到卡里塔海滩度假，于晚上9时抵达目的地。岂料海水忽然暴涨，电源随即中断。”

“外面的情况一团糟，我们至今还看不到道路在哪。”

一名在当地拍摄火山动态的挪威摄影师安德森表示，他当时正在海滩拍摄火山动态，突然看到一股巨浪涌至，迫使他迅速逃离海滩。他表示，巨浪冲上海滩并涌入陆地15至20公尺左右才消散。

当晚涌浪扑岸出现两次

他忆述：“我一个人在沙滩上，家人在酒店房内睡觉。我尝试拍摄正在喷发的喀拉喀托火山。火山傍晚时分喷发活动强烈，但第一次有浪扑向岸之前却没有任何征兆。”但其后突然海浪扑向岸，他立即逃跑。

安德森称当晚有两次涌浪扑向岸边，第一波的涌浪并不算强，他仍能跑回酒店房间唤醒家人，然后便听到第二波更强的海浪，从窗望出去，第二波“远远强烈得多”，“巨浪冲向酒店，汽车被冲走。我们和其他酒店住客都走到酒店附近位于高地的森林暂避。”

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在位于巽他海峡另一端的楠榜县，23岁的路飞说他逃离卡里安达镇的海滩，深怕自己会没命。

他说：“我的摩哆车发生故障，我只好拔腿就跑。我只能祈祷能逃出生天。”

舞台遭冲毁2乐手丧命

楠榜县抗灾署负责人恩丹告知美都电视台，由于应急与救护人员尚未抵达灾区，因此与雅加达相邻的著名度假胜地丹绒勒松海滩的救灾工作由警方暂代。他透露称，当地有许多人失踪，目前有数百人在省长办公室避难。

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印尼国家电力公司（PLN）发言人向路透社表示，该公司当时正在丹绒勒松海滩举行年终活动，逾百名职员参与活动。根据网上流传的视频，当地名为“Seventeen”乐团在户外舞台上进行表演时，海啸突然袭来，直接冲垮舞台，大浪随即吞噬底下观众，影片也随之断讯，只听见海浪声及尖叫声，画面相当震撼。

还有目击者说当时拔腿狂奔，还不忘祈祷能躲过一劫。

该乐团事后发声明称：“海啸冲毁位于海边附近的舞台，把在场的观众也冲走。我们痛失至亲，包括我们的贝斯手和经历。另有多人失踪。”

乐团主音Ifan在社交网垂泪表示，乐团低音吉他手Bani及经理人Oki均在事件中丧生。

Ifan星期日在电视直播表示，自己当时被海浪推送至海上，看见身旁若有20至24具浮尸。他又指疏散灾民进展缓慢，因为恶劣天气导致许多道路无法通行。据报，Seventeen乐团仍有成员失踪，有指Ifan的妻子亦在事件中丧生。

海啸成因罕见难侦测

当地民众阿里夫披露，3公尺高巨浪袭击当地，许多居民还在寻找失踪的亲人。

根据国际海啸中心（ITIC）资料，海底火山活动造成水位猛涨和海底滑坡，继而引发海啸，但此现象相当罕见。

今次海啸成因较罕见，难以预先察觉，导致市民在毫无戒备下受海浪侵袭。

常见的海啸主要受地震触发，因此有关部门可透过量度震波，预早发出海啸警报。不过，受塌方或火山爆发等因素引发的海啸，由于并无发生地震，因此也无震波示警，只能透过水位计监察。

印尼海啸研究中心始创人之一的普拉赛亚指，海浪最大可能是出自喀拉喀托火山岛的局部山坡塌方，亦有可能是因火山爆发而引发海面或海底的山土塌方，他指出今次海啸的海浪并不算高，仅得1至3公尺，但由于市民倾向在近海旁的地方建筑，才造成大量伤亡。

气象、气候和地球物理局收集了巽他海峡附近的4个潮汐探测站数据，公开在晚上9时27分海啸发生前后的数据，在同时同分，西冷市录得0.9公尺海浪，文登县则在9时23分有0.35公尺浪；南苏门答腊海港在9时35分浪高0.36公尺，潘姜港则高0.28公尺。

（图：美联社）

喀拉喀托火山6月开始活跃

喀拉喀托火山是座小型火山岛，在1883年致命性爆发后半世纪冒出海平面。

今年6月起，距离雅加达约200公里的305公尺高的喀拉喀托火山开始活跃。当局随即发布警告，呼吁民众勿靠近火山方圆2公里内范围。

喀拉喀托火山在19世纪喷发时，火山灰和火山石喷射至20公里外的高空，遮云蔽日，令区域陷入一片昏暗。火山运动还引发了一场巨型海啸，全球多个地区都能感受到火山喷发的威力，超过3万6000人在那次灾难性的地质活动中罹难。

喀拉喀托火山是一座活火山，也是印尼国内127个活跃火山当中最活跃的一座之一。

里塔大街的商店受到破壞，街道上也囤積了大量垃圾，清理工作異常艱難。（图：法新社）

8台湾人困山上多人伤

据当地台商通报，有8名台湾人赴当地旅游，多名大人小孩受伤，受困在山上，其中2人伤重，目前已被送往当地诊所救治，没有生命危险。

当地台商指，台湾女游客吴子萍带著妈妈、姐姐吴敏琪及两个小孩李禹乐、李依宸到楠榜旅游，遭逢海啸袭击，一行人在逃难时受伤，伤者包括大人及小孩。

吴敏琪表示，两名大人伤势较严重，海啸发生时被重物砸到、脚部严重刮伤、无法行走。小孩虽也受伤，但伤势不严重。

目前伤者已在当地诊所接受治疗，包扎伤口并打点滴，没有生命危险。

不过，吴敏琪说：“两名伤势较严重的大人只要身体一动，就会出血，止血状况不太好。”

一行人正在等待附近大型医院派救护车前来，把伤者送往医院进一步治疗。

另据美联社报道，澳洲与纽西兰宣称，目前未接获有本国公民在事故中遇难的消息。