特鲁必路段坑坑洞洞·网民发图文引关注 （山打根23日讯）山打根至特鲁必的道路多处出现坑洞，引发驾驶者不满，数日来纷纷透过社交网站表达心声，要求相关单位尽快修补。

（山打根23日讯）山打根至特鲁必的道路多处出现坑洞，引发驾驶者不满，数日来纷纷透过社交网站表达心声，要求相关单位尽快修补。

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上述道路为山打根通往亚庇的主要道路，然而自本月16日在比鲁兰通往特鲁必的路段发生车辆翻覆的新闻报导在网上被转载后，引起根区民众关注道路质量问题。

许多网民在根区各大社交网页上，陆续发布多张有关路段损坏的图片及视频；有者将所有相关文章集结，分享使用上述道路的困扰；有者表示车辆的轮胎或零件因破烂道路而损坏；还有人表示曾因此失控驶向路旁。

其中一名驾驶小型旅游巴士的司机黄先生表示，由于该道路是亚庇往来山打根的必经之地，大型车辆如罗里及货卡都使用相关道路，因此出现坑洞已不是新鲜事情。

随著道路坑洞课题持续在社交网站发酵，此事也引起公共工程局及市议员叶天送等人的关注。

据了解，在获得根区工程局的关注后，目前有一部分的道路已开始进行修补。

工程局已开始在特鲁必部分路段进行修补。（图载自网络）

社交网站陆续出现山打根至特鲁必路段毁损严重的帖子，有专页集结多人的遭遇重新发布相关文章以求关注。

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特鲁必道路出现坑洞。（图载自网络）