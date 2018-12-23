误判海啸为潮汐‧印尼抗灾署发言人致歉 印尼当局稍早前指由于海啸发生前并未有地震，所以当局以为只是大潮，并呼吁当地民众无需惊慌。

灾民从废墟中寻获一些粮食和可用物品后，将其搬到临近的疏散中心。（图：法新社）

（雅加达23日讯）印尼当局稍早前指由于海啸发生前并未有地震，所以当局以为只是大潮，并呼吁当地民众无需惊慌。

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印尼抗灾署发言人苏托波最初在推特表示并非发生海啸，而是满月造成的潮汐，他后来删文致歉。

他写道：“最初的错误判断是因为从各种来源引用的数据和信息，我们为此道歉。”

苏托波指，海啸发生时当地没有监测到地震活动，初步怀疑海啸是由喀拉喀托火山喷发引发海底岩层滑坡加上满月涨潮，令海啸突然发生。但他补充，真正原因仍待印尼气象、气候和地球物理局调查。

印尼当局发出警告，促请位于巽他海峡沿海一带的居民和游客远离海边。海啸警告也将持续至25日。

印尼气象局负责人拉马特表示：“务必远离巽他海峡的海滩，也请疏散的民众暂时先不要回家。”

海啸袭击爪哇与苏门答腊岛之间的巽他海峡海岸一带，其中位于爪哇西端的板底兰县的灾区最为严重，至今已有逾500人死伤。