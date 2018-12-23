CEO：KVDT工程影响·电动火车班次后年复常 马来亚铁道公司（KTMB）首席执行员拉尼希山说，由于正在进行的巴生河流域双轨铁道基建提升工程（KVDT）将在2020年7月完工，因此巴生河流域每15分钟一趟的电动火车服务，最快也须等到2020年7月才能恢复。

拉尼希山：将在2019年7月，接收从中国购买的9组拥有6节车厢的ETS崭新列车。（图：星洲日报）

（吉隆坡23日讯）马来亚铁道公司（KTMB）首席执行员拉尼希山说，由于正在进行的巴生河流域双轨铁道基建提升工程（KVDT）将在2020年7月完工，因此巴生河流域每15分钟一趟的电动火车服务，最快也须等到2020年7月才能恢复。

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他表示，于2015年11月动工的KVDT，涉及从雪州万挠至隆市沙叻秀车站，及万挠至巴生港口分界口（少于1公里），全长42公里的工程正在施工，导致目前电动火车每45分钟至1小时才有一趟服务。

“因一条铁道已暂时关闭进行提升，目前只剩另一条铁道运作，而这条铁道是由电动火车、双轨电动火车（ETS）、城际列车（Intercity）、SkyPark Link和货运火车共用，这造成每45分钟至1小时才有一趟服务。”

他接受星洲日报专访时说，该公司晓得民众对电动火车服务作出许多投诉，包括载客服务不准时、车厢人多闷热、服务故障等都有损公司形象，造成不信任电动火车的服务。

因此，他说，公司一旦成功跨越目前面对的2大挑战，便能解决“服务水平不达标”的问题。第一个挑战是公司必须确保拥有一个可信赖的电动火车服务，第二，是KVDT的完工能让乘客享有更佳、更顺畅铁道服务。

维修保养列车成最大挑战

他指出，公司最大挑战是如何维修和保养已运作多年的乘客车厢（Coach）、机车（locomotive）及每一节车厢（wagon），因为这涉及零部件、年久失修等细节，一旦只要发生电动火车不开跑的问题，乘客就不会选择乘搭，若是故障导致火车损坏，就影响了下一站不准时载客的问题，结果公司必取消下一趟班次。

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他披露，投入运作的铁道已有25年，所以须展开KVDT工程，只要此工程一日未完成，也就只有一条铁道在运作。由于铁道有限，公司唯有削减电动火车的班次，从原本1天259趟班次减至202趟，ETS从1天40减至36趟。

“在目前共用铁道的ETS路线，包括新邦峇都至中环火车站（K LSentral），货运火车则安排在凌晨1至5时开跑。”

他说，K V D T一旦竣工，新的UIC54型铁道可承载20吨的重量，也就是每公尺承载54公斤重量，旧式的80A铁轨仅只能载16吨。此外，届时电动火车最高时速可达每小时100公里，ETS则每小时140公里时速。

向华购买新列车明年7月接收

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拉尼希山说，诚如政府2017年4月宣布，KTMB将在2019年7月，接收从中国购买的9组拥有6节车厢的ETS崭新列车，以及13组柴油列车（DMU，或称柴联车），柴油列车将投入从道北至新山的东海岸路线范围。

他强调，一旦KVDT于2020年7月竣工，也顺利于2019年7月收到22组列车，公司承诺将增加ETS在佳节期间的服务班次，以满足乘客殷切需求。

“到时，我们目标也要恢复每15分钟一趟服务的电动火车服务。而电动火车、ETS和城际列车准点率也须在2019年取得超过95%以上。目前的城际列车，只达到逾90%准点率。”

他说，新的9组6节厢的ETS列车，每组6节厢中的第一节为商务厢（Biz Class），有36座位，其余5节为普通车厢，座位约50个。

KTMB转型2年后转亏为盈

拉尼哈山说，KTMB曾在1993至1995年享有净利，但自从1992年企业化之后，便蒙受29亿令吉累积亏损，然而，自展开转型方案2年来，公司已成功在2016年转亏为盈，公司希望2019年的净利更胜2018年。但他拒绝透露盈收的数字。

他透露，其中一项转型便是优化线上售票及手机应用程式（App，知晓实际抵达时间及更透明）的数码化工作，从中省略了20至25名全马的售票代理，只有保留驻吉隆坡一名代理，这方面为公司省下700至800万令吉的开销（代理抽佣）。

他说，录得收入主要来自ETS、货运（洋灰、白糖和肥料）、每天31趟地不佬接驳列车（Shuttle Tebrau）短程（柔佛－兀兰－柔佛）售票收益等等；其实今年11月，货运量自1992年来更创下1万1300TEU（20尺标准货柜）最新送货量记录。

“优化线上售票服务，在于降低网络当机状况，或转账付款不会出现拖延，而为了迈向无现金运作，人们可使用一触即通卡、MyKad身份证、电子钱包等付费。”

他表示，转型方案的目标就要从类比讯号（Analogue）转成数码（Digital），以及从旧式人工操作转成自动化系统。

他说，KTMB也与机场直透快铁（ERL）公司及国家基建公司配合，让乘客购得一张单程车票（single travelpass），则可从双溪毛糯乘捷运至中环车站，再从中环前往黑风洞，享有无隙缝接轨的便利。

鼓励民众选搭Skypark Link

谈到全长26公里，从吉隆坡中环车站衔接雪州梳邦再也苏丹阿都阿兹沙机场终站的空中花园线（Skypark Link）电动火车服务，拉尼希山说，他们正积极鼓励民众选搭Skypark Link，2019年目标是吸引750人乘搭，目前只有170乘客。

他披露，由于2019年1月1日起优惠期结束，Skypark Link将收取11令吉车资，公司计划展开一系列宣传活动，包括在电视、报章登广告、对象为学生和当地梳邦新村居民的广宣计划、举办媒体实地汇报活动等。

“同时也将与航空公司及雪州精明巴士公司探讨，以推出优惠票价或免费的巴士衔接服务，以促销Skypark Link。”

此外，他说，交通部主催的100令吉（My100）无限乘搭月票，将在2019年概括电动火车服务；惟落实的方式尚在探讨中。

新闻背景：

KTMB服务路线1641公里

KTMB管辖范围包括电动火车、ETS、城际列车和货运的营运，服务路线全长1641公里，拥有104站（从巴东勿刹至金马士ETS路线782公里及道北至金马士的单轨服务线662公里）。2018年1至11月电动火车、ETS、城际列车的乘客量分别为2954万人次、356万和318万人次；2017年乘客量分别为3727万、415万和309万人次。

KVDT次阶段工程喊停

2017年4月公布的KVDT工程，首阶段耗资14亿令吉，由Dhaya Maju基建（亚洲）公司负责更换轨道、讯号系统、电气化系统、提升沿途16个火车站、人行道和厕所。此工程原本份为首阶段（万挠至沙叻秀，万挠至巴生港口（SimpangPelabuhan Klang）分界口）及次阶段工程（沙叻秀至森州芙蓉，及巴生港口大街至巴生港口路线），但新任交通部长陆兆福于2018年6月11日对次阶段工程喊停，因其费用高达59亿令吉。