中大使馆上载视频介绍·新疆教育中心助“去极端化” 中国驻马大使馆昨天在脸书专页上载一段标题为“新疆维吾尔自治区的真相”的视频，让外界了解新疆教育培训中心如何帮助该地区人民“去极端化”的真实情况。





中国驻马大使馆上载标题为“新疆维吾尔自治区的真相”的视频，让外界了解新疆教育培训中心如何去帮助该地区人民“去极端化”。

（雪兰莪．八打灵再也23日讯）中国驻马大使馆昨天在脸书专页上载一段标题为“新疆维吾尔自治区的真相”的视频，让外界了解新疆教育培训中心如何帮助该地区人民“去极端化”的真实情况。

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这段全长13分22秒的视频，内容主要介绍新疆教育培训中心如何通过提供中国的共同语言、法律知识和职业技能的免费职业培训，让新疆可以更好地消除贫困、防止恐怖主义和极端主义的渗透。

中国驻马大使馆脸书专页在该帖文中写到：“通过这段视频，我们想与大家分享新疆维吾尔自治区职业教育和培训项目的真相。”

视频中介绍，称新疆南疆四地州（喀什地区、和田地区、克孜勒苏柯尔克孜自治州以及阿克苏地区）过去受恐怖主义危害较大，受宗教极端主义渗透干扰严重。

此外，当地部份群众使用中国国家通用语言文字能力较弱、法治意识淡薄、法律知识贫乏、职业技能不强、就业困难，导致该地区生产生活的物质基础薄弱，容易受到恐怖主义和极端主义的教唆和胁迫。

视频介绍，在新疆教育培训中心的培训过程中，从学习国家通用语言文字，到学习法律知识，再到学习职业技能的正向进阶，让这些员工的极端化思想被彻底清除。