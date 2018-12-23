2次海啸圣诞前后来袭‧南亚大海啸伤亡惨重 2004年12月26日，苏门答腊岛附近海域发生9.3级强烈地震并引发海啸，波及印度洋14个国家，共造成22万6000人丧命，当中包括16万8000名印尼人。死者多为印尼亚齐省民众。

巨浪涌入建筑物。（图：互联网）

（雅加达23日讯）今次海啸来袭正值圣诞前夕，令人想起14年前造成重大伤亡与破坏的南亚大海啸。

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2004年12月26日，苏门答腊岛附近海域发生9.3级强烈地震并引发海啸，波及印度洋14个国家，共造成22万6000人丧命，当中包括16万8000名印尼人。死者多为印尼亚齐省民众。

印尼座落在环太平洋火山带上，地壳板块碰撞导致印尼频繁出现地震和火山运动。印尼近年发生的大规模地震与海啸事件包括：2005年：苏门答腊岛西岸在3月杪和4月中旬发生一连串强震，重灾区尼亚斯岛有数百人丧命。

2006年：印尼人口最稠密的爪哇岛发生6.8级地震并引发海啸，南部地区近700人罹难。

2009年：西苏门答腊省首府巴东市附近发生7.6级强震，超过1100人死亡。

2010年：苏门答腊外还孟塔维群岛发生7.5级地震，掀起高达10公尺高巨浪，摧毁数十座村庄，近300人遇难。

2016年：亚齐发生6.5级浅层地震，未引发海啸，但有逾百人因建筑物坍塌而丧命。

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2018年8月：印尼著名景区龙目岛发生7级地震和多次余震，超过500人死亡。

2018年9月：苏拉威西岛的帕卢市遭受地震和海啸袭击，约有2000人遇难。

救护人员设立临时医疗中心，向卡里塔灾民提供协助。（图：法新社）