印尼军人闯砂绑架5平民·索1万赎金大马军方谈判救人 位于砂拉越巴莱林吟的马印边界地区惊传印尼军人持械绑架砂拉越平民的事件！印尼军人闯入砂拉越境内，扣留5名砂拉越人，他们先释放其中2人以转达索取赎金的要求，2人过后立即向大马军方求助，经大马军方斡旋后，让印尼军人释放被扣留的另外3人。

（砂拉越．古晋23日讯）位于砂拉越巴莱林吟的马印边界地区惊传印尼军人持械绑架砂拉越平民的事件！印尼军人闯入砂拉越境内，扣留5名砂拉越人，他们先释放其中2人以转达索取赎金的要求，2人过后立即向大马军方求助，经大马军方斡旋后，让印尼军人释放被扣留的另外3人。

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根据《新海峡时报星期刊》报道，5名砂拉越人是于本月11日中午在巴莱林吟的末里京（Melikin）油棕芭附近遭一批印尼军人持械挟持。5人全被捆绑，甚至遭殴打受伤。

印尼军人当时是闯入大马领土干案。他们绑架5名人质后，索取赎金。

距边界只有400公尺

5名人质年龄介于15至64岁，他们事发时是在甘榜达瑙末里京（Kampung Danau Melikin）的旺兰盖森林（Wong Rangkai）收集木材，当地距离西连加里曼丹边界只有400公尺。

砂刑事罪案调查组主任梁顺贵向星洲日报证实警方接获投报，并确认被带走的5人是西连当地居民。

本报也联络上第一军区司令拿督杜春祥，他表示，陆军在接获投报后第1时间展开营救行动，所有大马人在本月12日获释放，该辆丰田四轮驱动车也在本月16日被取回。

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他说，基于马印边界面积辽阔，因此轻易发生非法入侵事件，尤其是没有进行领土标记的边界范围，不时会让人不经意踩过界。

人质被迫承认偷木材

抵达指挥站之后，5名人质被迫承认在印尼偷取木材，头部还被盖上黑色帽子。

人质事后向警方投诉，表示背部及腿部遭印尼军人鞭打，他们也被迫前往河边，为军人收集食用水。

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索1万令吉2个新电锯

5名人质之中，其中1对兄弟于当天下午4时左右被释放，另3人则继续被扣押，在指挥站与印尼军人过夜。据称，他们被要求告知家属，需准备1万令吉赎金及2个新电锯。

被释放的2名人质也被威胁，若通知巴莱林吟驻扎的大马军人或其他大马救援单位，他们的友人会被处决。无论如何，他们还是直接前往巴莱林吟军营作出投报。

巴莱林吟军营马上与印尼军人联系，展开释放人质的谈判，案发后第2天，其余3名人质也被释放。

据称，负责进入印尼双溪恩特里指挥站，接走人质的大马军人，在进入该指挥站之前，被强迫解除所有武器装备。

他们是在距离印尼双溪恩特里指挥站200公尺处接走人质。负责的军人是来自古晋朋尼逊军营第3步兵旅。至于全幅武装的印尼军人则由印尼驻古晋领事馆一名军事代表负责与大马军人接洽。

谴责印尼入侵扣留人民

马发出抗议声明

根据报道，案发时，有2名身穿军装迷彩服的男子出现，他们身上有5.56毫米Pindad SS-1突击步枪。

据了解。这是印尼国防部的标准武器装备。

5人被印尼军人强迫登上附近停放的一辆丰田四轮驱动车，并命令他们乘车越过加里曼丹边境，前往双溪恩特里印尼军人哨站。

当时，印尼军人指责他们从印尼偷取木材。

事发后，吉隆坡向雅加达发出一份抗议声明，强烈谴责印尼保安部队入侵及扣留我国人民。该抗议声明是上星期五通过印尼大使馆传达。

受害者声称，在被挟持前往印尼指挥站的路途中，印尼军人殴打他们，并威胁他们不可反抗，否则将开枪射击他们。期间，其中1名军人还两度开枪，显示他们不是随口说说。