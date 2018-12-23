末沙布：砂拉越5人被扣押事件·不影响马印军事关系 国防部长莫哈末沙布强调，5名砂拉越人在西连─加里曼丹边境的Wong Rangkai森林遭印尼国民军人扣押一事，不会影响两国的军事关系。

（吉隆坡23日讯）国防部长莫哈末沙布强调，5名砂拉越人在西连─加里曼丹边境的Wong Rangkai森林遭印尼国民军人扣押一事，不会影响两国的军事关系。

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他说，两国通过谈判桌良好地就任何问题进行协商。

“大马与印尼在多领域拥有良好双边关系，特别是在国防。“两国保持良好合作关系，这起事件不会对两国关系引发问题。”

末沙布今天在退伍军人事务机构（Perhebat）学员结业礼后，在记者会这么回应。

《新海峡时报》报道，5名年龄介于15至64岁的大马公民，被指因在西连-加里曼丹边境的森林伐树，遭数名持械及穿军装的男子扣押。

经过在边境举行的谈判后，5人已获释。

据悉，大马已通过驻印尼大使馆，于周五向雅加达发出抗议信，谴责印尼保安部队人员袭击并扣押有关大马公民的行为。

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较早前，末沙布颁发结业证书予退伍军人事务机构培训课程的其中400名学员。

他说，从1994年迄今，该机构已通过转职培训课程训练29万5102名退伍军人。