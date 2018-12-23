末沙布：砂拉越5人被绑架事件·不影响马印军事关系 国防部长莫哈末沙布强调，5名砂拉越人在西连─加里曼丹边境的Wong Rangkai森林遭印尼国民军人扣押一事，不会影响两国的军事关系。

（吉隆坡23日综合讯）国防部长莫哈末沙布强调，5名砂拉越人在西连─加里曼丹边境遭印尼国民军人绑架一事，不会影响两国的军事关系。

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他今天主持退伍军人事务机构（Perhebat）学员结业礼后，在新闻发布会说，两国通过谈判桌良好地就任何问题进行协商。

“大马与印尼在多领域拥有良好双边关系，特别是在国防。

“两国保持良好合作关系，这起事件不会对两国关系引发问题。”

砂安全局长：州民遭邻国对付

关注砂印边界治安

另外，砂拉越安全局局长拿督蔡庆忠表示，砂拉越政府非常关注砂印边界的治安问题，虽然这起绑架事件已经获得大马政府处理和解决，但是也会向砂政府汇报。

时刻向联邦反映

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他今日接受星洲日报访问时表示，砂印边界的领土范围非常辽阔，甚至很难精准的确认彼此的领土区，因此，在监管边界领土范围方面，大马军人与警方都面对一定的考验和难度。

他说，砂拉越政府时刻都向联邦政府反映有关砂印边界的治安和罪案问题，同时也获得联邦政府的谅解，派往更多军人及设立更多陆军步兵旅，以增加驻守范围。

蔡庆忠表示，砂印边界治安问题，不时都有发生，包括之前在伦乐油棕园也发生本地人遭邻国执法人员对付的问题。

“边界一带经常会发生彼此之间对入侵领土范围感到误解的问题，特别是本地人有时也误闯了对方的界限，甚至遭到邻国的执法人员取缔和对付。而且，有时也经常有身穿印尼军方制服的匪徒闯入砂拉越的领土界限，涉及罪案行为，这是砂拉越政府严正看待的问题。”

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不过，他称，整体上，居住在砂印边界的人民，长久以来都能融洽地相处，甚至彼此有亲戚关系，双方都能和谐共处与往来。

“问题是，往往邻国方面的军方人员，其中一些是从印尼其他的省份调派至加里曼丹执勤，因此，对于砂印尼边界的领土范围的乡村、文化及习俗并不了解，以致产生一些误解。”