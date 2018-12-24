王鸿俊：只等财政部拨款·加雅岛水供问题近搞定 （亚庇23日讯）州农业及食品工业部长兼丹绒亚路区州议员拿督王鸿俊表示，加雅岛的水供问题将在短期内解决。

州农业及食品工业部长王鸿俊（右三）移交书包给学生。

（亚庇23日讯）州农业及食品工业部长兼丹绒亚路区州议员拿督王鸿俊表示，加雅岛的水供问题将在短期内解决。

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王鸿俊指出，民兴党上台执政不久，他就著手解决加雅岛水供问题。他称，公共工程局已经展开后续行动，有关计划的批准文件已经获得首长拿督斯里沙菲益签署，目前仅等待州财政部发放拨款。

“希望这问题能在短期内获得解决。”

他今日在甘榜丹绒亚路礼堂主持学生书包移交仪式时，这样表示。

获得书包的学生与王鸿俊（中排左二）及嘉宾合影。

■设施捐宗教教育机构

王鸿俊透露，为了照顾选区，他拨款捐助了550张塑料椅子、50张长型桌子和15个帐篷（面积20尺X20尺）给该区数个机构，包括天主教海星教堂、丹绒亚路清真寺、基督教巴色会教堂、加略山教会及实您们嘉赐教育中心，平均每个机构获得110张塑料椅子及其他物品。

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他表示，沙巴的基本设施和教育发展仍远远落后，很多陈旧的校舍以及通往学校的道路有待维修。州政府将致力提升教育，改善设施，并设立技术学校，使人民获益。

“只有教育可以改变未来，请不要让‘短缺’成为教育发展的阻碍。”

他于今日的书包移交仪式上，移交107个由他拨款购置的书包给丹绒亚路国小一校和海星小学学生。他承诺将会拨款购置更多书包，以捐赠给该区有需要的学生。