砂安全局长：州民遭邻国对付·关注砂印边界治安 针对砂拉越巴莱林吟的马印边界地区惊传印尼军人持械绑架砂平民的事件，砂拉越安全局局长拿督蔡庆忠表示，砂拉越政府非常关注砂印边界的治安问题。

（砂拉越．古晋23日讯）针对砂拉越巴莱林吟的马印边界地区惊传印尼军人持械绑架砂平民的事件，砂拉越安全局局长拿督蔡庆忠表示，砂拉越政府非常关注砂印边界的治安问题。

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他说，虽然有关案件已经获得大马政府处理和解决，但是也会向砂拉越政府汇报。

他强调，砂印边界一直都是砂拉越政府所关注的课题，特别是边防事宜。

蔡庆忠今日接受星洲日报访问时表示，砂印边界的领土范围非常辽阔，甚至很难精准的确认彼此的领土区，因此，在监管边界领土范围方面，大马军人与警方都面对一定的考验和难度。

时刻向联邦反映他说，砂拉越政府时刻都向联邦政府反映有关砂印边界的治安和罪案问题，同时也获得联邦政府的谅解，派往更多军人及设立更多陆军步兵旅，以增加驻守范围。

他称，在砂拉越的边界乡村地区，省长与乡村领袖也定时召开会议探讨有关边界的事宜。

蔡庆忠表示，砂印边界治安问题，不时都有发生，包括之前在伦乐油棕园也发生本地人遭邻国执法人员对付的问题。

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“边界一带经常会发生彼此之间对入侵领土范围感到误解的问题，特别是本地人有时也误闯了对方的界限，甚至遭到邻国的执法人员取缔和对付。

而且，有时也经常有身穿印尼军方制服的匪徒闯入砂拉越的领土界限，涉及罪案行为，这是砂拉越政府严正看待的问题。”

不过，他称，整体上，居住在砂印边界的人民，长久以来都能融洽地相处，甚至彼此有亲戚关系，双方都能和谐共处与往来。

“问题是，往往邻国方面的军方人员，其中一些是从印尼其他的省份调派至加里曼丹执勤，因此，对于砂印尼边界的领土范围的乡村、文化及习俗并不了解，以致产生一些误解。”