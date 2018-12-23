涉残杀北欧游客‧摩洛哥警方再拘9人 来自丹麦及挪威的女背包客日前在摩洛哥遇害，弃尸图卜卡勒峰（Toubkal）山区。当地警方先拘捕3名疑犯，然后于上周六（22日）再逮捕另9人。丹麦24岁学生贾斯珀森与丹麦28岁女子尤兰德的遗体已被送回，她们当中一人被利器割喉，另一人被斩首。

（图：美联社）

（摩洛哥23日讯）来自丹麦及挪威的女背包客日前在摩洛哥遇害，弃尸图卜卡勒峰（Toubkal）山区。当地警方先拘捕3名疑犯，然后于上周六（22日）再逮捕另9人。丹麦24岁学生贾斯珀森与丹麦28岁女子尤兰德的遗体已被送回，她们当中一人被利器割喉，另一人被斩首。

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调查显示，上周六被捕的9名嫌犯，相信与恐怖主义有关。警方也查扣电子设备、散弹鎗、刀子、军服和一些用来制作爆裂物的材料，其中4人承认效力哈里发国（IS）。

从事水电工的嫌犯哈雅利，3年前信奉激进教派后拒与女性握手，他因为酒店提供酒精饮料触犯伊斯兰法而辞职。另一人是木匠奥兹亚德，他在一年前变成激进分子前爱喝酒和抽烟，另两人是街头小贩阿法蒂和埃乔德，他们年龄介于25至33岁，行凶前曾拍摄效忠哈里发国的的影片。

图为摩洛哥人上周六手持两名受害者照片，在丹麦驻拉巴特大使馆外点燃蜡烛悼念。

民众并持写有摩洛哥文与英文的“对不起”标语牌，作出道歉。