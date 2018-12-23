奶粉掺杂褐色颗粒·妇女投诉厂商说安全 一名妇女申诉购买知名品牌奶粉，里头却惨杂深褐色颗粒，向厂商投诉，竟被告知是“烧焦矿物质”，可以安心服用，让她深感疑惑，向农粮局投诉。

洪女士在奶粉中发现深褐色颗粒。（图：受访者提供）

（新加坡23日讯）一名妇女申诉购买知名品牌奶粉，里头却惨杂深褐色颗粒，向厂商投诉，竟被告知是“烧焦矿物质”，可以安心服用，让她深感疑惑，向农粮局投诉。

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厂商称是“烧焦矿物质”

读者洪女士（42岁）联系《新明日报》透露，她日前买了一罐65元（约195令吉）的知名品牌奶粉，给6岁女儿和8岁儿子喝，却发现奶粉里头掺杂着深褐色的微小颗粒，起初还以为是杯子脏。

“我支持这个品牌快10年了，一向来都很信赖。可是随着次数越来越多，我觉得很不对劲，就仔细检查整罐奶粉，找到数十颗沙粒般大小的颗粒。”

洪女士请丈夫向厂商投诉，厂商的营养师之后回电告知，那些颗粒其实是烧焦的矿物质，相信是在生产的过程中，因热度太高所致，并表示这是个罕见的情况。

“对方说其实没什么大碍，用手指捏碎的话，里头就是普通的奶粉，可安全食用。我就问她，难道喝烧焦的东西就没有问题吗？烧焦的东西吃多了也会致癌。对方没有回应这个问题，接着就挂电话了。”

洪女士对于厂商没有回收产品进行化验，也没有要补一罐新的奶粉给她的做法，感到不悦，觉得处理方式不佳，事后已向农粮局投诉。

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“幸亏孩子身体没有大碍，但剩下的半罐奶粉，我不敢再给孩子喝了。”

医生劝勿续食用

资深儿科医生指出，若奶粉内有杂质，还是应小心为妙。

李志伟医生透露，从医多年从未听过奶粉有烧焦矿物质的情况，不过一般来说，如果奶粉内有杂质，最好还是不要继续食用，请厂商处理。

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农粮局受询时指出，一些厂商在制造奶粉时，会加热处理液态配方，过程中可能导致一些物质焦糖化、变色或烧焦，这并不罕见。

农粮局指出，这样的物质少量食用理应不会构成食品安全问题，想要更换产品的消费者，可直接联系厂商了解详情。