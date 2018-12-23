特朗普减少承担维和经费‧联合国未来3年续赤字 美国总统特朗普今年9月宣布，减少华府承担的维和经费，令联合国留下2.2亿美元（9.19亿令吉）的预算缺口。联合国21日开会讨论，只是成员国无法就如何填补缺口而达成协议，相信未来3年续陷财困。

（图：法新社）

（华盛顿23日讯）美国总统特朗普今年9月宣布，减少华府承担的维和经费，令联合国留下2.2亿美元（9.19亿令吉）的预算缺口。联合国21日开会讨论，只是成员国无法就如何填补缺口而达成协议，相信未来3年续陷财困。

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联合国2018至2019年度的运作预算是54亿美元（225亿令吉），美国负责当中的25%；另外的维和预算逾66亿美元（275亿令吉），美国负责的部份由28%减至低于25%，从而使到联合国出现财赤。

根据了解，美国尝试接触巴西、印度、土耳其、墨西哥、沙地、卡塔尔、阿联酋、新加坡和汶莱，不过没有任何国家愿意填补这个预算缺口。中国近年经济增长强劲，负担的维和经费大增15%，俄罗斯和其他常任理事国分别负担低于5%。美国暂且未回应有关预算缺口的问题。（法新社照片）