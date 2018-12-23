苦命妇怀孕5次保不住胎儿·“4次被老公打到流产” 结婚43年，76岁苦命妇申诉嫁给71岁风流老公，经常对她动粗，怀孕5次都流产，其中4次被老公打到流产。

陈宝珠目前一人住在凌乱不堪的租赁组屋内。

（新加坡23日讯）结婚43年，76岁苦命妇申诉嫁给71岁风流老公，经常对她动粗，怀孕5次都流产，其中4次被老公打到流产。

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71岁的洪健强早前因殴打76岁的陈宝珠而被控。由于陈宝珠在2014年已申请个人保护令，洪健强因此面对两项控状，一项指他蓄意重伤他人，另一项则指他违反个人保护令，抵触了妇女宪章法令。

夫面对2控状仍被还押

根据法庭记录，洪健强于10月24日首次被控，因没钱保释，所以目前仍被还押。

《联合晚报》记者走访案发地点时，发现陈宝珠就是被告的老婆，事发单位是一间堆满杂物的租赁组屋。

谈到目前被还押的老公，陈宝珠说，两人当年在亲戚的介绍下认识，1975年结婚，她在婚后不久就怀孕，可是时至今日，两人还是膝下犹虚。

她红着眼眶说：“在40岁之前，我前后5次怀孕，但胎儿到头来都保不住。”

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陈宝珠说，第一次怀孕后，老公就开始到外面玩女人，还说过要把女人带回家，她打死不肯，老公就对她拳打脚踢，导致她流产。

“我多年来经常被他拳打脚踢，，5次怀孕有4次被他打到流产，仅有一次是跟他的弟媳争执时流掉的。”

夫一领薪水就去玩女人

陈宝珠说，她最后一次怀孕时，腹中的胎儿好不容易长到8个月大，老公却突然说“没钱还要生什么？”，一脚就往她的肚子踩下去。她立即见红，血流如注，紧急送院。她的母亲当时陪着她入院，最终为了保住女儿的命而放弃外孙。

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陈宝珠早年曾是办公室清洁工，40多岁停止工作，目前靠福利部的微薄补助金过活。她的老公也是清洁工，但从来不给家用，一领薪水就去玩女人，家中每个月的水电费及房子租金共约70元（约210令吉）都是她自己缴付。

尽管老公对自己动粗多年，陈宝珠却一直相信老公会改过，因此一而再给他机会。