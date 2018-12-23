欺骗用户破坏对手声誉·Google Play严打假评级评论 谷歌（Google）严厉打击Google Play商店上充斥着的假评级和假评论！

公众可以轻易地在网上找到提供Google Play Store上的评级和评论服务的网站，且收费低廉。

（雪兰莪．八打灵再也23日讯）谷歌（Google）严厉打击Google Play商店上充斥着的假评级和假评论！

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谷歌近日宣布，将对Google Play商店上那些通过购买评级和评论来欺骗用户，或破坏竞争对手声誉的应用程式（App）开发人员，进行严厉打击。

此外，那些使用应用程式内的策略来鼓励用户对应用程式进行评级和评论（比如奖励用户游戏内的货币、额外升级乃至真实货币等）的开发商，也在此打击范围内。

而除了应用程式开发商之外，谷歌打击的对象还包括在评论中发表亵渎、仇恨或与主题无关言论的用户。

谷歌日前发布的一篇部落格文章里，向所有可能仍在使用、或打算在未来使用此类服务的应用程式开发人员发出公开提醒，称该公司将推出一个新的“结合了人类智慧与机器学习的系统，以检测和对违反政策的评级与评论采取行动“，并建议应用开发人员遵循公司规则否则将面临屏蔽制裁。

谷歌也敦促Play Store用户积极报告疑似违反上述规则的用户，称该公司希望清理Google Play商店并打造一个有序的环境，便于用户发布建设性反馈，杜绝垃圾信息。

或是长期斗争

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无论如何，根据美国科技媒体ZDNet的报道，谷歌的这一宣布或许将是一项长期斗争；因为只要随便一搜，人们就可以在网上找到数十个提供Google Play商店上的评级和评论服务的网站，且收费低廉。

这些网站并非真正地由人提供评论的网站，大部份都是安卓“僵尸网络”

的前端；网络罪犯使用恶意软件感染的Android设备，然后使用恶意软件作为机器人来给应用评级、评论，或安装应用程式。

这个行业发展十分迅速，且在GooglePlay商店上制造了大量垃圾，使得平台充斥着各种虚假评级和评论，严重影响了应用的排名以及用户意见。

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谷歌也表示，仅上周一周，公司已删除了数百万个Google Play商店上的评论，并删除了数千个疑似使用违规评级和评论的应用。