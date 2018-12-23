港铁“Marry Chirstmax”照是旧图 现今世代，有图未必有真相。近日有人流传一幅摄于港铁机场快线机场站的照片，当中一个大型路标，竟犯下低级英文错误。不过，港铁官方脸书其后在社交网站发帖，呼吁网民“保持安全距离”。

（图：脸书截图）

（香港23日讯）现今世代，有图未必有真相。近日有人流传一幅摄于港铁机场快线机场站的照片，当中一个大型路标，竟犯下低级英文错误。不过，港铁官方脸书其后在社交网站发帖，呼吁网民“保持安全距离”。

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网传照片所见，港铁在机场站一个大型路标上，将“圣诞节快乐”的英文“Merry Christmas”，写成“Marry Chirstmax”。发帖者批评港铁的英文水准，有损香港的国际大都会形象。不过，不少网民称有关照片实属旧图，港铁如今已在图片位置设立柜位，更质疑这是网络改图。

流言满天飞下，港铁在官方脸书上载一幅摄于机场站的现场照片，照片中大型路标并非写“Marry Chirstmax”，而是中英对照的“全程最快直达市区”口号。港铁在帖文中，表示“看图不解释，Merry Christmas”，附上“小编现场直击”

和“请保持安全距离”标签等，似是呼吁网民不要“跟车太贴”呢。

不过，这篇帖文虽然澄清了流言，但得不到网民的欢心。有人指斥“港铁公司随便用一张错误地点照片去回应，真心怀疑机场站的人是否做事”；有人批评“被人诬蔑这么快出来解释，那之前做错的事何时才认”；更有人以沙中线工程丑闻、过往港铁线路故障时的照片，以作讽刺。