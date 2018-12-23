英国自民党前党魁阿什当病逝‧终年77岁 曾是英军突击队员的阿什当1983年当选国会议员，1988年成为自民党党魁，之后11年领导这个政党成为英国的新兴力量，挑战保守党与工党的双寡头垄断形势。在前南斯拉夫内战后，阿什当出任波斯尼亚与黑山的高级专员，为巴尔干半岛和平作出贡献。

（伦敦23日讯）英国自由民主党前党魁阿什当22日病逝，终年77岁。

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曾是英军突击队员的阿什当1983年当选国会议员，1988年成为自民党党魁，之后11年领导这个政党成为英国的新兴力量，挑战保守党与工党的双寡头垄断形势。在前南斯拉夫内战后，阿什当出任波斯尼亚与黑山的高级专员，为巴尔干半岛和平作出贡献。

去年访问香港的阿什当今年10月确诊患膀胱癌，两个月后离世。自民党党魁文斯凯布尔说，阿什当在国会留下前首相布莱尔印记，这是令人悲痛的一天。前自民党党魁克莱格说，阿什当是他认识中最衷心的人，是令他加入政坛的动力。

表示：“阿什当是杰出政治家，尽管从未担任高阶职位，但他对英国政治有重大影响。”