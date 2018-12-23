Snopes网站：消息过时·今年没有满月圣诞 虽然满月不属稀罕现象，但若能在节庆看见满月高挂在夜空就不一样了；网传下周二的圣诞节将出现满月圣诞，令不少网民满怀期待。

网传今年圣诞节将出现满月圣诞，令不少网民满怀期待，但这其实是已过时的消息，最近一次的满月圣诞是在2015年出现。

（雪兰莪．八打灵再也23日讯）虽然满月不属稀罕现象，但若能在节庆看见满月高挂在夜空就不一样了；网传下周二的圣诞节将出现满月圣诞，令不少网民满怀期待。

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网传消息说，这是自1977年的圣诞节后再次迎来满月圣诞，但美国辟谣网站Snopes指出，该消息是已过时的消息，今年并不会出现满月圣诞。

太空及天文新闻网站Space.com引述美国太空总署（NASA）报道，满月现象将在冬至夜晚出现，并不会如网传消息般在圣诞节出现。

曾在2015年圣诞节出现

其实，满月现象曾在2015年的圣诞节出现。

Snopes报道，网传消息在2015年发布时属真实消息，满月圣诞消息在当年圣诞前传出时皆获得各大媒体、政府机构NASA及科学部落格《Earth and Sky》报道。

NASA部落格是于2015年12月17日撰文说，时隔38年后将在该年圣诞迎来满月圣诞，并预料将在2034年才会再看见满月圣诞。