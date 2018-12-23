轮胎大道翻滚数公里·货车司机跟拍频喊“危险” 南北大道雪兰莪万挠往南大道上，竟然冒出一个自行翻滚的轮胎，一路上滚了好几公里，并且被一名驾驶货车的司机拍下放上社交媒体后引起轰动！

轮胎最初从左边车道“冒出”，并翻滚在道路中间。

（雪兰莪．八打灵再也23日讯）翻滚吧！轮胎！

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南北大道雪兰莪万挠往南大道上，竟然冒出一个自行翻滚的轮胎，一路上滚了好几公里，并且被一名驾驶货车的司机拍下放上社交媒体后引起轰动！

Info Roadblock JPJ/POLIS脸书专页贴出一支1分钟43秒的视频，显示一个轮胎在大道上由左至右，再从右至左一路翻滚，而拍摄视频的司机一直不断重申“危险、危险、很危险”。

这起相信是发生在前天的事件，地点在南北大道万挠南部休息站后的路段上，而拍摄到这“奇景”的货车司机，放慢车速一直跟着那个滚动的轮胎，途中还被后面的罗里鸣笛示警。

那位司机被鸣笛后说道：“（那个轮胎）几时停下都不懂，谁敢超我的车就去吧！小心变成受害者。”

由于轮胎不断往左至右，从右到左移动，一辆在左边车道行驶的货车也放慢了车速，避免撞上轮胎；轮胎往右滚时，与一辆轿车“擦身而过”，惊险万分。

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视频最后是那位司机加速超越，向轮胎“道别”，并发出笑声，令人莞尔。

网民留言：司机应“撞停”轮胎

不少在视频下留言的网民认为，那位拍摄视频的司机既然驾驶货车，应该试图去“撞停”那条轮胎，避免危害其他驾驶者。

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有网民则笑称那个轮胎的平衡定位不错，但它忘了打左转或右转的信号；也有网民想知道轮胎最后的下场如何？