讲金不讲心惹怒痴男·杀拜金女双料自杀 没钱没情讲！印尼男子因无力“金援”同乡女子，被拒再有亲密关系后怒气攻心，持刀杀死女子后复刺腹及服毒药双料自杀，已送院救治。

（雪兰莪．八打灵再也23日讯）没钱没情讲！印尼男子因无力“金援”同乡女子，被拒再有亲密关系后怒气攻心，持刀杀死女子后复刺腹及服毒药双料自杀，已送院救治。

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这起命案于昨晚10时许，发生在双溪威地区一所清真寺的停车场。

八打灵再也警区主任莫哈末扎尼助理总监说，警方行动室于昨晚10时18分接获投报，指有人持械闯入清真寺，即派员前往现场调查。

男子被送院急救

“警员到场发现一名印尼籍女子的左胸口遭利刀刺中已毙命，死者身边躺着一名受伤的印尼男子，警方立即召来救护车将他送院急救。

警方调查后发现受伤的男子就是刺杀死者的嫌犯，而男子在行凶后再刺腹及服毒双料自杀。

莫哈末扎尼说，警方于今晨1时50分，在马大医药中心的急救室逮捕嫌犯。

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“警方初步调查发现，死者查莎娜（28岁）与嫌犯相识2个月，嫌犯知道死者的工作地点，并且一直给钱死者，以换取与死者发生亲密关系。”

他说，由于嫌犯最近没钱给死者，因此死者拒绝与嫌犯发生亲密关系，相信因而惹怒了嫌犯。

嫌犯昨晚持刀及毒药在该清真寺等候死者出现。

“待死者及友人出现时，嫌犯就上前以利刀刺向死者胸口，行凶后自己服毒药并刺伤腹部企图自杀；警方目前援引刑事法典302（谋杀）条文调查此案。”