仅92.1万‧日本今年出生人口创新低 日本厚生劳动部上周五公布人口数据显示，2018年出生婴儿是92.1万人，连续3年低于100万人，是1899年开始统计后的最低值。

（图：互联网）

（东京23日讯）日本厚生劳动部上周五公布人口数据显示，2018年出生婴儿是92.1万人，连续3年低于100万人，是1899年开始统计后的最低值。

广告

另外，日本今年的死亡人数是136.9万人，是二战后新高。死亡人数与出生人数的差异值，也达到创新高的44.8万人。日本人口连续12年下降，在少子化后没有得到遏制，人口减少的趋势更加显著。

新生婴儿人数下滑，也和25岁至39岁的育龄女性人数减少有关。数据显示，近年来这一年龄段的日本女性人数，以每年约25万人的速度减少。

日本出生人数在“团块世代”诞生时，即1947年至1949年二战后出生的婴儿曾达到创纪录的每年269万人，之后徘徊在100万人。1971年至1974年出生的“团块次世代”时，恢复至200万人。之后基本上持续减少，来到2017年后的“团块世代”的人们，已经年满70岁。