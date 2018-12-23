6年425马毒骡海外被捕·狮城落网最多 警方数据显示，近6年来共有425名大马毒骡在海外19个国家被捕，当中以新加坡最多，共175人。

（雪兰莪．八打灵再也23日讯）警方数据显示，近6年来共有425名大马毒骡在海外19个国家被捕，当中以新加坡最多，共175人。

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武吉阿曼毒品罪案调查部助理总监祖基菲里高级助理总监指出，新加坡之后是印尼（85人）、泰国（49人）、澳洲（34人）及日本（21人）。

他也说，在拉丁美洲的阿根廷及巴西，各有2名大马人因运毒被捕，而在秘鲁也有1人。

“这数据是从2013年至今年10月为止，不过2016年之后大马毒骡在海外被捕的人数已逐渐减少；2016年有101人，去年则58人，今年至10月则只有39人。”

他说，大马毒骡被捕人数逐渐减少主要是警方采取了相应的执法行动，严厉打击了贩毒集团的运毒伎俩。

“不过，警方也发现，尼日利亚贩毒集团为了避开警方的法眼，开始转向透过社交媒体如脸书、WhatsApp或微信等招募毒骡。”

他说，贩毒集团一般都会招募大马女性为主，并给予她们2000至1万令吉的酬劳，不少人为了赚快钱，明知道有风险但还是愿意铤而走险。