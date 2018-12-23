印军人绑架砂5平民 . 索1万赎金马迅速营救 （古晋23日讯）位于砂拉越巴莱林吟的马印边界地区惊传印尼军人持械绑架砂拉越平民的事件！

发生印尼军人绑架5名砂拉越人事件的甘榜达瑙末里京及双溪恩特里印尼军人哨站位置图。

（古晋23日讯）位于砂拉越巴莱林吟的马印边界地区惊传印尼军人持械绑架砂拉越平民的事件！印尼军人闯入砂境内，扣留5名砂拉越人后，先释放其中2人以转达索取赎金的要求，2人过后立即求助于大马军方，并经大马军方斡旋后，成功让印尼军人释放被扣留的另外3人。

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根据《新海峡时报星期刊》报导，有5名砂拉越人于本月11日中午在巴莱林吟的末里京（Melikin）油棕芭附近遭一批印尼军人持械挟持。5人全被捆绑，甚至遭殴打受伤。

该报导称，印尼军人当时是闯入大马领土干案。他们绑架5名人质后，索取赎金。

5名人质年龄介于15至64岁，他们事发当时是在甘榜达瑙末里京（Kampung Danau Melikin）的旺兰盖森林（Wong Rangkai）收集木材，当地距离西连加里曼丹边界只有400米。

砂刑事罪案调查组主任梁顺贵今日向星洲日报证实警方有接获该案的投报，并确认被带走的5人是西连当地居民。

（新闻来源：砂拉越星洲日报）