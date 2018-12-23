民防队总监：应付水患·4小时可动员7千人救灾 大马民防部队总监罗斯兰指出，该部队能够在4小时内迅速动员7000名队员，应对各种因雨季和季候风发生的水患和灾害。

首相署副部长拿督威拉法力拉菲（前排左九）移交器材后与民防部队队员合影，前排左八为罗斯兰。（图：星洲日报）

（柔佛．笨珍23日讯）大马民防部队总监罗斯兰指出，该部队能够在4小时内迅速动员7000名队员，应对各种因雨季和季候风发生的水患和灾害。

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他说，上述民防部队队员都属于志愿工作者，经过平日的训练，各自具备不同的能力，因此当局会根据他们的能力进行调动。

罗斯兰于今日上午在笨珍宗教师活动中心，出席一项民防部队移交器材配备的仪式后，接受媒体询问时这么表示。

马晋：训练村长救灾

他指出，即日起到本月26日，大马半岛东海岸将面对大雨及潮水高涨，各州属的民防部队已经做好准备，应对可能发生的情况。

另外，柔佛州民防部队主任马晋表示，随着柔州各县地区新任村长就任，各区的甘榜村长也将受委以领导社区的民防部队。

“当局也将训练村长成为救灾队伍之一，以应对紧急情况。”

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他表示，柔佛州人口有370万人，当局的目标是训练10%的人口具备救灾能力，应对各种灾难包括水患。

他说，为了确保民防部队的服务能够达到基层，该部队在全柔各县设立行动室，目前在9个县属设有行动室，每日共有超过300名人员24小时执勤。

公众可以通过“999大马紧急反应系统”（MERS999）与该部队取得联系。

他披露，柔佛州今年1月至今，发生9次大水患，开辟的疏散中心共43个，灾民人数共3688名，包括近期发生的哥打丁宜水患，惟目前大水已退，所有疏散中心已经关闭。

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他表示，根据统计，柔佛州自2015至2018年，一共发生23次大水患（不包括闪电水灾），受灾人数达到2万零65人。