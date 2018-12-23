手机充电突爆裂·主妇吓到丢掷屋外 手机在充电时突然裂开，用户吓得拔除电源把手机扔屋外！

林女士指手机充电大约半小时后，发现机体侧边裂开。（图：星洲日报）

（彭亨．直凉23日讯）手机在充电时突然裂开，用户吓得拔除电源把手机扔屋外！

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直凉用户林女士近期为备用手机充电时，充电超过半小时后查看时，看到手机侧边裂开了。

她说，当时很怕，赶快把手机拔除电源丢到外面，等了很久才上前查看，见荧幕有裂痕，她也不敢开机。

“这手机已经使用2年多了，大约1年前更换电池，我和丈夫一直以来都是使用原装充电器，那天看到手机没电了就拿进房间充电，不明白是手机还是电池问题导致裂开。”

她庆幸当时进房查看，不然很难想象有什么后果包括是否会爆炸，至今仍然心有余悸。

维修员：或电池膨胀导致

本区从事电话维修业的颜先生说，根据林女士的情况估计是电池膨胀导致，不是手机本身的问题，只要更换电池即可。

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他不鼓励顾客在充电时使用电话，或在晚上入睡前为手机充电至早上，这会影响电池的寿命，电池的品质也有关系。

另一业者林先生说，该事主手机体裂开八成是电池因素，电池用久了会有这样的问题，品质好的原装电池比较耐用。