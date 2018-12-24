贸消部：向西马取经·食物银行扩大来沙 （亚庇23日讯）于昨日在槟城推介的全国性食物银行计划（Food Bank），确定会在明年扩大至沙巴州，惟政府当局在推行前须先研究执行模式与单位。

（亚庇23日讯）于昨日在槟城推介的全国性食物银行计划（Food Bank），确定会在明年扩大至沙巴州，惟政府当局在推行前须先研究执行模式与单位。

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■忧各单位缺管理经验

国内贸易及消费人事务部沙巴州总监乔吉阿巴斯表示，该部门已决定要在各州包括沙巴推行食物银行计划，而沙巴的主要考量是州内非政府组织缺乏管理剩食等相关经验。

乔吉指出，西马方面原本就有非政府组织如食物援助基金会、公益厨房组织——克切拉香积厨（Kenchara Soup Kitchen）等，可协助食物银行计划，沙巴或许可要求西马非政府组织到沙巴开设分行，或者教育本地非政府组织，使计划顺利推展。

他今日在兵南邦富丽华超级市场推介统制品价格表后，受访时这么表示。

■超市酒店提供资源

乔吉表示，食物银行计划主要是将超级市场、酒店等作为食物贡献单位，将超市即将过期的卖剩食品，及酒店的剩余食物，如蔬菜、水果、面包等还可安全食用的食物赠予食物银行。

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他说，收集的食物交由中央厨房重新处理后，再分发给有需要的群体。

他呼吁人们要珍惜食物，避免丢弃或浪费食物。

“冲动购物会造成不必要的浪费，到酒店享用自助餐也最容易出现浪费，大家须改变生活方式，避免造成浪费。”