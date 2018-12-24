贸消部：须向西马取经·食物银行扩大来沙 （亚庇23日讯）于昨日在槟城推介的全国性食物银行计划（Food Bank），确定会在明年扩大至沙巴州，惟政府当局在推行前须先研究执行模式与单位。

（亚庇23日讯）于昨日在槟城推介的全国性食物银行计划（Food Bank），确定会在明年扩大至沙巴州，惟政府当局在推行前须先研究执行模式与单位。

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■忧各单位缺管理经验

国内贸易及消费人事务部沙巴州总监乔吉阿巴斯表示，该部门已决定要在各州包括沙巴推行食物银行计划，而沙巴的主要考量是州内非政府组织缺乏管理剩食等相关经验。

乔吉指出，西马方面原本就有非政府组织如食物援助基金会、公益厨房组织——克切拉香积厨（Kenchara Soup Kitchen）等，可协助食物银行计划，沙巴或许可要求西马非政府组织到沙巴开设分行，或者教育本地非政府组织，使计划顺利推展。

他今日在兵南邦富丽华超级市场推介统制品价格表后，受访时这么表示。

■超市酒店提供资源

乔吉表示，食物银行计划主要是将超级市场、酒店等作为食物贡献单位，将超市即将过期的卖剩食品，及酒店的剩余食物，如蔬菜、水果、面包等还可安全食用的食物赠予食物银行。

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他说，收集的食物交由中央厨房重新处理后，再分发给有需要的群体。

他呼吁人们要珍惜食物，避免丢弃或浪费食物。

“冲动购物会造成不必要的浪费，到酒店享用自助餐也最容易出现浪费，大家须改变生活方式，避免造成浪费。”

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乔吉（右五）在州兽医局高级官员马里尤斯（右三）及富丽华超级市场经理廖德华（右四）等的陪同下，推介圣诞节统制品价格表。

即日起至周四

13圣诞节统制品出炉

还有2天就是圣诞节，国内贸易及消费人事务部宣布沙巴共有13种食品列圣诞节统制品，有效日期从今天（23日）起至本月27日，为期5天。

今年被列为沙巴圣诞节统制品的食品计有活鸡、标准净鸡、超级净鸡、进口火鸡、鸡翅膀、进口带骨羊肉及绵羊肉、A级鸡蛋、B级鸡蛋、C级鸡蛋、番茄、青椒、猪肚、猪肉（肉及脂肪）。

贸消部沙巴州总监乔吉阿巴斯今日率同执法人员，与州兽医局高级官员马里尤斯卡邦在兵南邦富丽华超级市场推介统制品价格表，并为超市的统制品置放粉红色价格标签。

乔吉受访时指出，该部门在这段期间将检查价格及采取执法行动，并根据2011年反暴利及价格控制法令，以及1993年价格管制法令，对付出售高于顶价，以及没有置放价格标签的商家。

■须置粉红色标签

乔吉表示，贸消部在各个佳节都是根据市场整年来的价格，再征询政府有关部门的意见，并与本进出口商批发商商讨后，才制定统制品顶价。

他强调，若有商家高过顶价出售统制品，贸消部将援引2011年反暴利及价格控制法令第21条文对付，一旦罪成，商家个人可被罚款10万令吉或坐牢不超过3年，或两者兼施，或接到最高5万令吉的罚单；公司则可被罚款50万令吉，或被开出25万令吉的罚单。

倘若没有置放统制品的粉红色价格标签，个人可被罚款1万令吉，或被开出5000令吉罚单；公司则可被罚款2万令吉，或被开出1万令吉罚单。

乔吉提高商家遵守贸消部的指示售卖统制品，以免遭到对付。他也呼吁消费者充当贸消部的耳目，若发现商家违反条例，可通过以下管道作出举报：Whatsapp（019-2794317）、电邮（[email protected]）、手机输入短讯“KPDNHEP ADUAN<投诉详情>”发至15888。

消费者也可致电贸消部在州内各地的行动室：亚庇（088-484368）、山打根（089-668107）、斗湖（089-776690）、斗亚兰（088-787822）、古达（088-615311）、根地咬（087-338400）、拿笃（089-886090）、仙本那（089-782866）或保佛（087-222240）。

乔吉（右）检查价格时，欣见超市为刺激消费，将部分统制品的售价设定得比统制顶价更低。

2018沙巴圣诞节统制品价格表

物品 单位 批发价 零售价 活鸡 1公斤 5令吉90仙 6令吉60仙 标准净鸡 1公斤 8令吉50仙 9令吉50仙 超级净鸡 1公斤 8令吉70仙 9令吉70仙 进口火鸡 1公斤 32令吉 35令吉 鸡翅膀 1公斤 10令吉 11令吉 进口带骨羊肉及绵羊肉 1公斤 28令吉 30令吉 A级鸡蛋 1粒 0.39仙 0.41仙 B级鸡蛋 1粒 0.38仙 0.40仙 C级鸡蛋 1粒 0.37仙 0.39仙 番茄 1公斤 4令吉 5令吉 青椒 1公斤 10令吉 12令吉 猪肚 1公斤 20令吉 22令吉 猪肉（肉及脂肪） 1公斤 18令吉 20令吉