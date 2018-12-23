【隆情岁月】李系德·“讲笑会馆”的关帝庙 香火鼎盛的谐街关帝庙是雪隆广肇会馆的产业，就坐落在会馆内。

谐街广肇会馆的关帝庙已有131年历史。（图：星洲日报）

香火鼎盛的谐街关帝庙是雪隆广肇会馆的产业，就坐落在会馆内。

广告

广肇会馆如用粤语念歪一点，就像“讲笑会馆”。但此庙是庄严神圣之地，不宜随便拿来开玩笑，正是“讲笑搵第二样”！

其实昭烈帝刘备并没有把帝位禅让给其义弟关羽，纯粹是民间敬仰关公的忠肝义胆，才把他尊奉为“关帝”顶礼膜拜。谐街这关帝庙建于1887年，已有131年历史。

庙内供奉着一把大关刀，刻着于光绪十四年（1888年）在广东省城元和铸造，是镇庙之宝，绝非如广东俗语所说那种“闻唔闻得，舞唔舞得”（暗喻“文唔文得，武唔武得”）的“屎坑关刀”，总之“唔系嘢少”！

根据资料记载，关帝庙成立初年，专门处理华人事务，如有什么生意或钱债纠纷，或家庭不睦，一切“审死官”的疑难杂案，都会在其大堂召开公判；再解决不了，就由时任“甲必丹”的会馆高层叶观盛判断，俨如中国古代公堂，可不知关帝爷会不会显灵协助判案？

每年农历六月廿四关帝诞，许多善男信女都来关帝庙上香参拜，也有大批乞丐趁此良辰吉日蜂拥云集，期待善信施舍，恍如武侠小说中的“丐帮大会嘉年华”。

广肇会馆曾有个图书馆，登记成为会员就可免费借书。据报界前辈忆述，馆内收藏大量绣像章回小说和老派武侠小说。当年就读尊孔中学的老朋友也说，他们一群同学放学后常到该图书馆借阅金庸和梁羽生的武侠小说。那些旧书都散发着一股异味，却难以形容为“书香”。所幸“书中自有颜如玉”，这些尊孔学生正好“以书结缘”，借机跟前来借书的坤成女校学生搭讪交流（现在叫“沟女”）。怪不得吉隆坡当年曾流行这么一首粤语市井歌谣：“尊孔专索油，索到坤成大箩柚，华侨请饮酒……”（“华侨”就是以前坐落在“椰花水”区的燕美路华小旧名）。

广告

该会馆也开办一所“广肇义学”，免费为市民补习华文，学生多为受英文和马来文源流教育者，也供上班族公余进修。据广肇会馆会长林亚平先生透露，广肇图书馆约5年前已关闭，很多藏书都送了给人，只保留一些线装书及历史文献。

而开创于1927年的广肇义学现仍继续运作，已有91年历史了，星期日成人班学生约有80人，分两班上课。广肇会馆如此不遗余力无私奉献，使华文教育得以发扬承传下去，的确令人钦敬，总能使本地人的华文水平有所提升，至少不会把“蛳蚶“误写成“屎蚶”那么核突！