【未来食堂】符颂勤·家传食谱，本来就是写实家居 最近比较集中谈“未来食堂”菜色，因为刚好增添许多新菜色，趁新鲜，写写。

今天晚上的圣诞主题餐——素食“焗烤波特菇派”，由素人主厨主理。（图：作者提供）

最近比较集中谈“未来食堂”菜色，因为刚好增添许多新菜色，趁新鲜，写写。

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明年1月，我们比较注重家里“传统菜”。所谓的家居“传统菜”，不是籍贯菜肴。

我们精挑的，是家里平日生活吃的，不是米其林，不刻意而为的菜色，反而是平常小日子。

就如我们1月5日（星期六）推出试卖的“姜母鸡”，很家常，很好味，也很有特色。

那是她的母亲，因为年纪大有脚痛问题，不能吃鸭，但实在太爱吃，也很珍惜这道食谱，就把食材换一换，鸭变成了鸡，还特选老鸡，取其口感接近鸭。（我吃的时候，也吓了一跳！不说，还以为是”鸭“，口感实在太像了！）近来，母亲有感年事已高，做这道菜时，都要她在旁协力，也是要她好好记住这道“家传食谱”做法。改天，吃起这道菜，还可以想念家里的味道。

“未来食堂”特别商请她在1月5日端出这道“家传食谱”，和大家分享。

食谱，本是平实的家居生活，因岁月更迭家里人口变动而有所改动。家居食谱不是米其林、没有装饰摆盘（请问哪个大厨在家还摆盘？），就是实实在在好料，就想家人吃好一点。

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我们的“家传食谱”系列，就是想邀请大家，可以分享家里菜：“姜母鸡”，有的是一家人日常岁月的真挚情感，因为健康因素，把鸭换成鸡，还很讲究的选用老鸡，就因为口感接近，母亲用心良苦。

“咸鱼鸡”，是一个离乡的背景，海鲜餐馆传至第三代，暂时不得不中断休息再出发，听他说渔村故事、和奶奶学厨艺、家里制作虾米的事……以前没什么人听过这道食谱，现在他想在“未来食堂”端出这道菜，让家传食谱再现江湖（确实日期另行通知）。

“酒香烤猪排”，本来是家居下酒菜，因为父亲不能再喝酒，唯有在腌肉时，偷偷下点酒，贪其酒香，闻来也开心。

食谱，本来就是写实家居；食堂，本来就是小日子吃饭的地方。

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近年已经听了太多太多太多太多太多的“故事”，凡事都要讲“故事”，渐渐渐渐，故事越来越刻意，越来越夸大，越来越失真。不是“祖传”的，也请写手来写得煞有其事。这些“故事”只有文和字，忘了原来打动人心的元素。

不如，坐下来好好吃饭。就把寻常日子过好。