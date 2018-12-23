【那电玩乐园】那天晴·孤独的王牌 1941年12月7日，日本海军司令山本五十六派出6艘航空母舰、三百多架战机，偷袭美军位于夏威夷珍珠港的军事基地，重创美军8艘战舰、3艘巡洋舰、3艘驱逐舰，摧毁188架战机，杀死2402人，成为美国国耻。

（图：作者提供）

1941年12月7日，日本海军司令山本五十六派出6艘航空母舰、三百多架战机，偷袭美军位于夏威夷珍珠港的军事基地，重创美军8艘战舰、3艘巡洋舰、3艘驱逐舰，摧毁188架战机，杀死2402人，成为美国国耻。此次偷袭改变了美国在第二次世界大战隔岸观火不参战的态度，在广岛和长崎投下两枚原子弹，也积极提供盟友军事援助，加入欧洲战场，导致日本、德国和意大利等的邪恶轴心国败北。

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日本电玩公司CAPCOM在1984年推出一款纵向卷轴飞机射击，名为《1942》的经典游戏，便是以美军复仇记作为故事背景。游戏共有32个关卡，玩家驾驶美军的P-38闪电战机，孤独地在湛蓝广阔无边际的太平洋上飞行，击落成千上万的日军战机，击沉敌人的航空母舰和军事基地，光荣返航。

游戏里的P-38闪电战机可以作出空中回旋，闪避敌机和子弹，有类似《雷电》的炸弹效用，得到短暂的不死身。玩家战机也可以吃到强化射击，连射4发子弹的POW宝物；也有的宝物吃了会出现两架黏在战机两侧，能发射子弹的子机。

历史上的美国P-38闪电战机（Lockheed P-38Lightning）非常有名，在第二次世界大战里击落最多日本战机（超过1800架）。美国王牌驾驶员曾经驾驶P-38击落40架敌机，让日本人闻风丧胆。这款战机拥有双引擎，航程远，载弹量多，速度快且火力密集，射程极远达910米。当时其余的战机射程还不到其四分之一。

P-38战机最显赫的战绩，便是成功截击策划偷袭珍珠港，日本海军司令山本五十六的战机，为死去的珍珠港美军复仇。它将山本的座机击落，山本坠入丛林身亡。

战争推动了航空科技的发展，P-38也被改成许多型号的飞机，包括侦察机。脍炙人口的童话故事《小王子》作者圣．艾修伯里，便是驾驶P-38战机改成的F-5侦察机的飞行员。1944年，他在法国里昂的飞行侦查任务中失踪。2000年，一名法国潜水员在马赛附近的海底找到一架F-5侦察机的残骸，后来被证实是圣．艾修伯里的飞机。后来飞机残骸在巴黎空军博物馆作特别展出。

为何日本电玩公司会制作一款玩家驾驶美军战机，去击沉日本战机的游戏呢？至今仍然百思不得其解。最靠谱的说法是CAPCOM为了迎合全球电玩市场，以此“商业正确”的想法去制作《1942》。也有玩家说历史是由赢家书写的，所以输家日本就只能在游戏里等待被美军宰杀。

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任何形式的战争都很可怕。然而还有很多人对战争乐此不疲，认为战争才能解决战争，实在太恐怖了。