【简而不单】许书简·经营咖啡馆的日常 上个星期的手冲咖啡分享活动，淡定尼克是主角，羊男原本扮演着配角的角色，负责将气氛带入话题中。活动才刚开始不久，羊男的电话突然响了起来。我一看是谁打电话来的，就感觉不妙。因为那是寻羊店打来的，一般这样的电话都不会有好事。

（图：作者提供）

上个星期的手冲咖啡分享活动，淡定尼克是主角，羊男原本扮演着配角的角色，负责将气氛带入话题中。活动才刚开始不久，羊男的电话突然响了起来。我一看是谁打电话来的，就感觉不妙。因为那是寻羊店打来的，一般这样的电话都不会有好事。

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赶快把电话拿到远离活动场地的地方接，果然事情不妙，寻羊店的水表炸了，像放烟花那样把水喷到楼下中餐厅的走廊。楼下餐厅只好把水表关掉。那天是星期日，星期日要怎么修水表？星期日要去哪里找人马上修水表？星期日哪里可以不营业？星期日哪里可以影响楼下中餐厅？星期日要营业又没有水怎么营业？这些问题也随着一一爆发。我在犹豫不决要怎么告诉羊男的时候，羊男已经赶到我的面前。这样也好，我没有时间想了，只是简短的解释，然后尽可能镇定地说，岗位要转换了，你去解决问题，我去代你。

那个早上的问题，幸好那个早上就解决了。羊男找来多年一直帮他做小型工程的大叔马上过来换水管，也赶在只开半天的五金店关门前，赶紧买修理材料。手冲咖啡分享活动也顺利进行，出席率是100%，淡定尼克也相当淡定，希望参与者有满载而归的感觉。我只能松一口气，开始庆幸水表炸开的这一天，我们人在附近，虽然撞到活动正在进行中。这一个月不知道坏了多少东西，冷气、油炸机、马桶一样一样开始撒娇。

在麦田捕手的楼上，我们第一次办活动，已经策划了一个多月。活动前一天，也是第一次办客人之前预订的20人聚餐会。所以上一个周末，可是许多的第一次。原本空空的场地，现在多了许多桌椅，看起来没有人用的时候，是一个很好的写作地点。改次还可以办展览、相亲联谊会、各种聚餐，看起来还有很多挑战。

活动办完后，麦田捕手已经开始客满，我们得赶快检查一切是不是也进行顺利。有多少客人还没点餐、有多少客人的食物还正在准备、有没有需要帮忙的地方。由于近日时常下雨，雨一下，客人就变少。维持生意量是维持小羊福利的方式，于是只能更加倍努力。

如果你想开咖啡馆，你的每一天，大概就是这么一回事。也许偶尔会遇见一些趣事、一些安慰、一些爱，然而热诚也有烧尽的一天，最终是一种对生活的态度。