【鑫光大道】云镁鑫·正面迎战 2018年初报名的清迈166公里越野超马一下子就来到了眼前，有点措手不及。因为心虚赛前锻炼不够而忧心忡忡，越是靠近赛期就越是担心。

（图：作者提供）

2018年初报名的清迈166公里越野超马一下子就来到了眼前，有点措手不及。因为心虚赛前锻炼不够而忧心忡忡，越是靠近赛期就越是担心。要是第一次的100英里挑战失败的话，是否会从此怀疑自己，甚至带着恐惧呢？身边不乏这类例子。在好不容易突破心理障碍，鼓起勇气放胆一试之后，迎来的挫折是足以让人从此却步的。100公里越野赛对我来说是舒适圈之内的事了，而跳出舒适圈本来就是一个大挑战。

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复杂的情绪满满地挤在11月的某个星期五的早上。兴奋、紧张、担心、期待、忐忑、激动，不同的情绪在短时间里面互相转换，等待比赛倒数开始，随时准备爆发。泰国时间早上10点钟，比赛开始了。我迈开了脚步，前前后后围绕了许多跑者，当下有种叫人难以置信的感觉。

启程了我的第一场100英里越野赛，和朋友们互开玩笑地说“两天后见”，就这样跟着各自的配速前进了。全长164公里的越野赛，爬升累积在8000米左右，限时48个小时，听起来成功率相当高。可是跑过了那么多场越野超马之后，我很清楚在这漫长的赛程中，绝对有可能遇到许多千奇百怪的状况，最终能否完赛都是未知数。

最大的挣扎在于配速的拿捏。既想在前面的部份尽量追赶多一些时间，却又担心因操之过急而导致体力大量流失。这矛盾的心态在前往第一个补给站时上演地特别激烈。后来，我比限时早了一个多小时的时间抵达在近12公里的第一站，这段距离虽然不及赛程的十分之一，但却让我累积了信心。

和以往比赛不同的是，这次我在赛程前段的状态相当不错，所以也安心许多。和同行的伙伴因为速度相去不远，而慢慢地组合了起来，一同前进的路上，所有煎熬和痛苦都减少许多，欢乐也加倍许多。

一路前进，我们慢慢地追上时间。

在天完全黑下来之前，大概是傍晚6点左右，终于来到了42公里处的第5个补给站A5。这一站的关门时间是晚上8点45分，眼见我们争取了多2个小时45分的缓冲时间，心情自然轻松许多。

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A5是很重要的一站，分别会在赛程中的42公里以及122公里时来到这儿，它同时也是存放选手补给包的补给站。向工作人员领了我的补给包，同时间，在到站前就下起的绵绵细雨这时也成了倾盆大雨，天色全黑了。这意味着，接下来的路途会更具挑战。但我不怕，不就是为了挑战而来的吗？