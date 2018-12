【节选好物】赵少杰‧庆祝圣诞的理由 今天就是圣诞前夕,所谓的平安夜,在马来西亚的习俗中,其实大部份的人并没有庆祝圣诞节,它只是一个节日,众人放假休息的理由,然而每当想到圣诞节你会想到甚么?

圣诞老人?圣诞树和灯饰?购物中心的圣诞装饰?圣诞大餐……当然少不了电台和购物中心弥漫在空中的圣诞歌曲(还有假雪花)。

庆祝节日的期待会随著年纪下滑,记得小时候,圣诞节前一个月家里就开始把塑胶圣诞树装好,树上挂满灯饰和一些爸妈收藏很久的圣诞饰品(ornaments),树下一开始是空空的,后来爸妈会陆陆续续把包好的礼物放树下,一包包仿佛会发光的礼物与缎带,让我们满心期待直到拆礼物那刻,虽然我们都知道那些礼物都是上学用的文具制服类,而父亲就是那个胖胖的圣诞老人,但是每当报佳音的队伍来到家中热闹,圣诞节依旧笼罩著欢乐的歌声与笑声。

在意大利念书的时候最害怕的节日就是圣诞节,身边的朋友都回家过节了,因为这是属于家人团聚的节日,街上挂满了一排排的圣诞灯饰,广场中的小市集和庞大的圣诞树也温暖不了心里的寂寞,唯有我最爱的节日甜点Panettone(注1)才能慰藉我的心灵。它的口感介于面包和蛋糕之间,每一口都是浓浓的柑橘果干和酒香,若有兰姆酒、鲜奶油和蛋黄打发的Crema酱搭配,那更是天堂的滋味。我难以想像如何在意大利度过一个没有Panettone的圣诞。

为了想度过一个白色圣诞,我随德国友人Oliver到他家过节,印象中深刻的除了当天那一家人为了步行还是开车去教堂而引起的小争执之外,我永远记得踏入黑漆漆而渐渐变亮的教堂,随著越靠近午夜的时刻,教堂里圣诞树上的电子蜡烛越来越亮,最后我们彼此交换祝福和亲吻,在冷风中赶回家吃一锅非常不热的瑞士奶油火锅,食物变熟的速度远远赶不上我的睡意。除此之外,我们到一个临近的小教堂,里头没有桌椅和任何的装饰,祭台上也只有一排高耸的圣诞树,树上没有任何饰品,只有淡淡的松树香,堆叠在地板上有一捆一捆的麦秆堆,中间有个可以摇晃的婴孩小木床,床里空空如也,我们在里头坐了一会,因为实在受不了太冷而离开。

Presepio(注2)即“圣诞马厩”,是意大利传统的圣诞节象征,它的历史甚至可追溯至千年以前。每一个意大利家庭都会为了圣诞而准备一个马厩,马厩可大可小,可豪华可简陋,依据每家传承下来的小人偶,其中包括婴孩耶稣、圣母玛利亚、圣若瑟、牧童、东方三王、羊群……等角色,加上马厩上头的十字星,其实这样一个马厩,确实比一棵闪亮夺目的圣诞树更吸引我,更让我感受到圣诞的氛围。婴孩耶稣必须等到午夜后,才能放在小床架上,通常由家里最小的成员来执行这个动作。在简陋而寒冷的马厩里,一个小小的婴孩在这个时候诞生了。

已经好久没有写圣诞卡片的习惯了,但是卡片中除了Merry Christmas的祝福之外,大部份都只是印上SeasonGreeting。我的西班牙朋友Eduardo非常不喜欢这个祝福,他说:“甚么是季节的祝福?他才是这个季节的理由啊!

(he is the reason for the season)在这里没有白雪也没有高耸的松树来过节,但是我有个小小的马厩陪伴,今晚将诞生的他,是我们庆祝圣诞的唯一理由。

注1:

Panettone据说诞生在14、15世纪,据说一位叫Toni的意大利男子,为了追求面包师傅的女儿,创作了一款含有糖渍水果的面包,最后Toni抱得美人归,面包还以他的名字Pan del Ton来命名,成为意大利的国民甜点。因此Panettone就是“托尼的面包”的意思,它也是米兰城市的一个标志。该面包通常在圣诞节享用,原料包含糖煮桔子,柠檬皮和葡萄干。

注2:

Presepio(圣诞马厩)的由来源于圣经《路加福音》,耶稣诞生之后,圣母将他安置在一处避难所的马厩中,此后,马厩也逐渐被引申为耶稣诞生的地方,接受人们的朝拜。

1223年,圣方济各在Greccio发明制作了第一个圣诞马厩,村民们被邀请来扮演整个场景中的人物:婴儿耶稣、圣母玛利亚、约瑟、东方朝圣而来的三贤人以及牧羊人等。慢慢地,人们开始根据自己的喜好和理解,因地取材,制作出了各式各样的圣诞马厩,以此来纪念和庆祝耶稣的诞生。如今,除了城市中的公共马厩,很多家庭也倾向去购买和制作自己的圣诞马厩置于家中。不同于张灯结彩的圣诞树,圣诞马厩更多地体现出了西方宗教及文化的历史渊源。