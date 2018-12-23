【编采手记】邵美凤·订房时，这些省钱妙招超好用！ 不管是一个人的流浪、双人行的出走世界、三五好友的疯狂血拼团，或是一家大小亲子游，出门旅行“e、食、住、行”总免不了要花钱，尤其住宿方面，更是无法省略，除非你打定主意要睡街边。

不管是一个人的流浪、双人行的出走世界、三五好友的疯狂血拼团，或是一家大小亲子游，出门旅行“e、食、住、行”总免不了要花钱，尤其住宿方面，更是无法省略，除非你打定主意要睡街边。

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身为精打细算的旅人，绝对要把每分钱都花在刀口上，能省一分是一分，能少花一分是一分。所以什么廉价航空、全球各大订房网站的优惠讯息，一定要了若指掌，找出隐藏的折扣码。

充份发挥省钱美德，花最少的钱，订到物超所值的住宿，从此让你觉得，花钱不再“肉痛”。

像是10月的台湾行，住宿不同地点的4家酒店，用了不同的折扣码，省了约145令吉住宿费。

1.无敌好用之电讯公司app的rewards：实在难以想像，电讯公司app除了可以查询上网用量、账单金额、线上缴费……还有一堆有的没的让用户随时下载兑换的rewards，涵括吃喝玩乐、衣食住行等等，第一次用真的是刘姥姥进大观围，只能频频摇着头发出“叹！叹！叹！”声。

回到正题，不好意思，本人是M用户，只能说M家了，其他电讯公司的app应该也有类似的rewards，所以请自行点击查询。

嘿嘿，说到M家的rewards，真的是多到铺天盖地（有些夸张），至于酒店折扣码方面，几乎一网打尽全球各大订房网，如Expedia、Agoda、Booking.com、Traveloka及其他酒店的折扣码，简直是懒人首选。

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2.订房网站之自家优惠：全球各大订房网站三不五时都会推出优惠，订房之前先勤做功课，货比三家，同一家酒店，看看哪家订房网站提供最便宜的房价，再用折扣码，可以为荷包省上加省。

本人最常用的是Agoda和Traveloka，尤其是后者，使用满意度4星★★★★，三不五时推出各种折扣码，消费门槛低，操作简单好用，容易上手（发誓，绝对没有收钱打广告）。至于Agoda，可以使用折扣码的酒店选择多，一般上可享有5～10%的折扣。

3.信用卡公司之专属折扣：在这个刷卡刷手机的年代，每个人手上或多或少必会有几张信用卡傍身轮流刷，但是你有没有去了解手上的xxx信用卡，在购物餐饮时提供什么优惠折扣吗？不管是网购、吃东西、订机票酒店，请把这些优惠折扣找出来，可为干扁扁的荷包省不少钱。

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比如在Expedia和Agoda预订酒店，用HSBC信用卡付款可享有7~10%的折扣，又或者Maybank信用卡用户，在Traveloka、Expedia、Hotels.com、Booking.com、Agoda预订酒店，都有7~10%的折扣等等。

最后温馨提醒，使用之前请详细阅读规则与条例（termand condition），不同的电讯公司／信用卡公司／订房网站提供的折扣码，都有不同的使用方法，才能获得相关的折扣；有些只限手机app用，有些只限官网用，有些则要透过指定连结。

只要细读，了解明白，预订酒店时善用折扣码，轻松省小钱。不要小看这些小钱，虽是蝇头小利，但积少成多，一晚住宿省个10元，5晚就省了50元，况且省钱也是一种生活态度呀！

所以，还等什么？不妨从今天开始，一一把这些优惠好康挖出来收藏，做个精明的省钱达人吧！