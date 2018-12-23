商场偷拍女生裙底．男子当场遭人逮住 脸书用户Rebecca Ho于今午近3时上载一名男子照片，指她在一家购物商场遭该名男子偷拍裙底。该名男子身材瘦削，身穿一件绿色外套，在该商场3楼遭数人捉住。

瘦削男子遭人疑偷拍女生裙底现行，当场遭人逮住。

（吉隆坡23日讯）一名男子在购物商场疑尾随女生偷拍裙底长达6分钟，猥亵举动当场现行，不仅遭民众合力逮住，女事主也在脸书上载男子的照片以警惕其他女性。

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脸书用户Rebecca Ho于今午近3时上载一名男子照片，指她在一家购物商场遭该名男子偷拍裙底。该名男子身材瘦削，身穿一件绿色外套，在该商场3楼遭数人捉住。

Rebecca Ho在帖文中指出，事发于今午2是16分，她在购物广场逛街时，遭该名男子偷拍裙底，所幸该男子的举动被一对情侣发现，继而与另外2人合力将他找到和捉住，令她十分感谢。

据她所述，男子尾随偷拍她长达6分钟，在遭人识破后竟没有逃走，而是躲到一旁等待机会继续偷拍。

Rebecca Ho说，该名男子是某商店推销员，他事后以不能丢失工作，苦苦哀求她原谅，但她认为偷拍需要付出代价，并呼吁认得该名男子的人转达给他的亲友和上司。

她也将男子交给商场的保安人员处理，并发布男子的照片警惕其他女性。

这则帖文在7小时内被分享逾500次，引起网民关注，更有网民询问她事发时“穿到多短”，被她回应“多短都不应拍偷拍”。