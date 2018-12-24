新政府上台7个月·烂路投诉最多 （斗湖23日讯）沙巴新政府上台7个月，在朝领袖接获最多的民生问题投诉是什么？答案是“道路太烂了！”

（斗湖23日讯）沙巴新政府上台7个月，在朝领袖接获最多的民生问题投诉是什么？答案是“道路太烂了！”

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民兴党加拉巴干区国会议员马慕苏莱曼披露，新政府领导人深知道路破烂问题一直困扰人民，才会对“改变沙巴”的口号抱着很大的期望。

“我们尝试要求拨款修路，不过基本设施部长回覆说今年的修路预算已经用完了，只能寄望明年的预算。”

马慕表示，今年出现新旧政府交替，他们解释不了也不知道钱被谁用光了，只能等明年度的拨款预算。

马慕是昨日为甘榜慕喜巴拉雅居民委员会年度大会主持开幕，向村民解释州内尤其是加拉巴干郊区烂路未获维修的原因时，这么表示。

他说，州政府会善用明年度的开销预算，尽力让人民过上好日子。

他说，其选区内设有人民服务中心，居民可以透过该中心申请惠民基金，如1万5000令吉以下的小型地方建设基金、救灾基金、社会公益基金等。

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马慕矢言，选区发展基金的款项将尽数用在人民和社区上，让加拉巴干逐步赶上州内其他县区，不再停留在落后的水平。