好老板鼓励员工存钱 这家公司很特别，为了鼓励大家储蓄，规划未来退休生活，设立“员工储蓄计划”，只要员工每个月存多少钱，就提拨相同的金额，鼓励储蓄。

这家公司很特别，为了鼓励大家储蓄，规划未来退休生活，设立“员工储蓄计划”，只要员工每个月存多少钱，就提拨相同的金额，鼓励储蓄。

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台湾诺华获颁2019台湾最佳雇主（Top Employer）认证，该公司连续两年获此殊荣。

台湾诺华总裁谢丽娟说，“员工是公司最重要的资产”，该公司提供结构完整的职涯发展及学习机会，激励员工了解自我职能及规划职涯，更能提升专业知识及竞争力。

为了掌握员工职能现况，该公司为员工安排职能训练课程，还特别规划“白虎计划”、“小白虎计划”，提供全职或兼职性的跨职务实习机会，让未来充满了无限可能。

还放生日假

为了凝聚同仁向心力，该公司鼓励员工长期储蓄，规划未来退休生活，因此提供“员工储蓄计划”，由公司及员工按月共同提拨资金储蓄，员工可决定从月薪提拨1至6%金额，做为储蓄之用，而员工提拨多少金额，公司就给予相同金额，鼓励储蓄。

此外，还定期举办家庭日、运动会，以及健康讲座，甚至生日假，以及7天额外休假。