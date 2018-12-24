即日起至周四·圣诞节13种统制品 （亚庇23日讯）还有2天就是圣诞节，国内贸易及消费人事务部宣布沙巴共有13种食品列圣诞节统制品，有效日期从今天（23日）起至本月27日，为期5天。

配合圣诞节，国内贸易及消费人事务部宣布沙巴共有13种食品列为统制品，有效日期从本月23日至27日。图为贸消部沙巴州总监乔吉阿巴斯（右）在兵南邦富丽华超级市场，为佳节统制品置放粉红色价格标签。

（亚庇23日讯）还有2天就是圣诞节，国内贸易及消费人事务部宣布沙巴共有13种食品列圣诞节统制品，有效日期从今天（23日）起至本月27日，为期5天。

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今年被列为沙巴圣诞节统制品的食品计有活鸡、标准净鸡、超级净鸡、进口火鸡、鸡翅膀、进口带骨羊肉及绵羊肉、A级鸡蛋、B级鸡蛋、C级鸡蛋、番茄、青椒、猪肚、猪肉（肉及脂肪）。

贸消部沙巴州总监乔吉阿巴斯今日率同执法人员，与州兽医局高级官员马里尤斯卡邦在兵南邦富丽华超级市场推介统制品价格表，并为超市的统制品置放粉红色价格标签。

乔吉受访时指出，该部门在这段期间将检查价格及采取执法行动，并根据2011年反暴利及价格控制法令，以及1993年价格管制法令，对付出售高于顶价，以及没有置放价格标签的商家。

乔吉（右五）在州兽医局高级官员马里尤斯（右三）及富丽华超级市场经理廖德华（右四）等的陪同下，推介圣诞节统制品价格表。

■须置粉红色标签

乔吉表示，贸消部在各个佳节都是根据市场整年来的价格，再征询政府有关部门的意见，并与本进出口商批发商商讨后，才制定统制品顶价。

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他强调，若有商家高过顶价出售统制品，贸消部将援引2011年反暴利及价格控制法令第21条文对付，一旦罪成，商家个人可被罚款10万令吉或坐牢不超过3年，或两者兼施，或接到最高5万令吉的罚单；公司则可被罚款50万令吉，或被开出25万令吉的罚单。

倘若没有置放统制品的粉红色价格标签，个人可被罚款1万令吉，或被开出5000令吉罚单；公司则可被罚款2万令吉，或被开出1万令吉罚单。

乔吉提高商家遵守贸消部的指示售卖统制品，以免遭到对付。他也呼吁消费者充当贸消部的耳目，若发现商家违反条例，可通过以下管道作出举报：Whatsapp（019-2794317）、电邮（[email protected]）、手机输入短讯“KPDNHEP ADUAN<投诉详情>”发至15888。

消费者也可致电贸消部在州内各地的行动室：亚庇（088-484368）、山打根（089-668107）、斗湖（089-776690）、斗亚兰（088-787822）、古达（088-615311）、根地咬（087-338400）、拿笃（089-886090）、仙本那（089-782866）或保佛（087-222240）。

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2018沙巴圣诞节统制品价格表